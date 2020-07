Boer Thijs overweegt aangifte tegen agent die hem in Bleiswijk onder schot hield

Wieggers werd in Bleiswijk opgepakt, omdat hij een bevel van een motoragent negeerde. "Ik wilde naar een McDonald's rijden voor een kopje koffie en een patatje. Hij wilde dat niet hebben. Maar omdat hij niet wilde vertellen waarom niet, ben ik in de cabine gestapt."

Toen Wieggers daarna in de richting van de agent reed, trok die een pistool. De boerenvoorman werd gearresteerd en kwam ruim een etmaal later weer vrij. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van bedreiging van een agent en wil hem op 5 oktober laten voorkomen.

Bij een hoorzitting bij het OM gaat het om geldboetes en taakstraffen", zegt een woordvoerder van het Rotterdamse parket. "Een verdachte hoort die straf tijdens de hoorzitting en kan daarmee akkoord gaan of niet. In het laatste geval wordt het een zaak van de politierechter."

Wieggers zegt via de media te moeten vernemen dat hij moet voorkomen. "Dat zint mij helemaal niet", zegt de Mariënvelder. Op de vraag of hij op 5 oktober met de voorgestelde strafmaat akkoord gaat, antwoordt hij: "Dat weet ik op dit moment nog niet. Eerst maar eens mijn advocaat bellen."



