Meester Harry begon in een bouwkeet en eindigt met 660 leerlingen

Een van de meest markante schooldirecteuren van Rotterdam zwaait af. Harry Reitsma van OBS De Pijler op de Kop van Zuid begon letterlijk in een bouwkeet met zeven leerlingen. In 26 jaar groeide zijn school uit tot 660 kinderen in twee gebouwen. Van steen.

In een lange parade trekken ze voorlangs zijn 'troon'. Meester Harry zit op grote stoel vol ballonnen. Hij krijgt mooie woorden. "Meester, ik ga u missen en ik hoop dat u een hele fijne pensioen heeft", zegt Gijs. Er volgen bonbons, geraniums en tekeningen.

Loeihete portocabin

Het was zwaar in het begin, zegt Reitsma. De Kop van Zuid-Entrepot was nog kaal. "We waren met z'n tweeën in een portacabin. In de zomer was het loeiheet, in de zomer ijskoud. Het was waar je bouwvakkers huisvest, het was afzien."

Maar de meesters hielden vol. De Pijler groeide en ze verhuisden naar een mooi schoolgebouw en later zelfs twee. Misschien nog belangrijker: de school werd een afspiegeling van de wijk.

Direct rondom de Pijler staan veelal duurdere koopwoningen. Iets verder zijn juist weer meer sociale huurwoningen te vinden. "Ieder kind is hier welkom. Rijk, arm, laag- of hoogopgeleid. We hadden zelfs ooit een wachtlijst op etniciteit. Maar die hield geen stand. Iedereen zit hier. Alle nationaliteiten. Het mooie is dat kinderen verbroederen."

'Meester Harry' is geliefd, zegt ouder en MR-lid Bjorn Geelhoed. "Hij begroet 's ochtends alle kinderen bij de deur. Kent vrijwel alle 660 namen. Broertjes, zusjes, ouders.."

Sociaal gedrag met stip op één

Reitsma: "Een kind dat zich veilig voelt, zal beter presteren. Sociaal gedrag staat met stip op één. Sfeer in de klas. En vergeet de collega's niet, dat is mijn klas. Dat zijn mijn kinderen, bij wijze van spreken. Het zijn er nu vijftig en dat is veel. Het is zwaar geworden."

Pensioen, wat nu? "Ik ben nog veel te jong om thuis op een stoel te gaan zitten", zegt meester Harry. "Ik heb me opgegeven voor cursus gemeentepolitiek en ga vrijwilligerswerk doen. Met kinderen ja. Want dat vind ik het leukste. Misschien wel in een tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in mijn woonplaats Capelle."