Aboutaleb bezoekt veelbesproken Tweebosbuurt: 'Vestia moet beter luisteren'

Het was "een lastig gesprek", stelde Aboutaleb. Hij doelde daarbij onder meer op de rechtszaken die nog over de sloop van de Tweebosbuurt lopen.

De gemeente Rotterdam wil dat in de buurt vijfhonderd sociale huurwoningen tegen de vlakte gaan. Daar moeten grotere, duurdere woningen voor in de plaats komen. Een deel van de bewoners weigert te vertrekken uit de panden die op de nominatie staan voor sloop. En vonden in januari de rechter aan hun zijde. Waarop Vestia besloot om beroep te gaan.

De woningcorporatie is van mening dat het zijn uiterste best doet om voor iedereen een goede plek te vinden.



Aboutaleb had de indruk dat bewoners van hem verwachtten dat hij de gang van zaken nog zou in hun voordeel zou kunnen beïnvloeden. "Maar", stelde hij, "dat kan natuurlijk niet. De burgemeester is dienaar van de democratie en staat daar niet boven. Mensen hebben het recht om naar de rechter te gaan. En dat hebben ze gedaan. Het is nu zaak om het oordeel van de rechter af te wachten."

Neemt niet weg dat Vestia beter naar de woonwensen van de huurders in de Tweebosbuurt moet luisteren, zei de burgemeester. "Ik heb gehoord dat mensen bepaalde wensen hebben, waarvan Vestia zich onvoldoende rekenschap geeft. Zoals die van bewoners met een gehandicapt kind. Vestia moet beter luisteren. Dit is niet zoveel maar even een puzzeltje invullen. Wonen is iets wat je doet met je hele lijf, met je hele welzijn, met je psyche."

Oppleuren

"Het was wel een aardig gesprek", vond buurtbewoner Edwin Dobber, zoals altijd in een Feyenoordshirt gestoken. "Alleen: we kregen geen antwoord op onze vragen. Ze willen toch door blijven gaan en de wijk slopen. En de arme mensen moeten maar oppleuren."

Ahmed Abdillahi, die ook bij het gesprek was: "Ze maken zich schuldig aan schotjesgeest. Ze komen alleen maar op voor bevoorrechte groepen. Dat betreuren we. Want veel mensen in de wijk hebben zich ook krom gewerkt voor de gemeente Rotterdam. Toch worden wij niet voor vol aangezien. Dat doet ontzettend veel pijn."

Voor de bühne

"Ik heb nog een citaat van Nelson Mandela voorgelezen aan de burgemeester en de wethouder", vervolgt hij. "Dat hield in: je moet nooit alles zomaar klakkeloos aannemen, alles is terug te draaien. Daar hadden ze wel gevoel voor. Maar verder had ik het idee dat het allemaal voor de bühne was."

Mustapha Eaisaouiyen had vooraf weinig verwachtingen. "En die zijn ook bewaarheid geworden. Maar het is goed dat we de mogelijkheid hebben gekregen om het woord te voeren. En ik denk dat ze wel een aantal dingen zullen meenemen. Maar veel verwacht ik er niet van."