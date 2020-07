Tips voor CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge: niet te breedsprakig, niet te gepolijst zijn

John Bijl: in Rotterdam is misschien wel een diamantje geperst

Hugo de Jonge in de tuin van het Rotterdamse stadhuis. Hij was zeven jaar wethouder in Rotterdam.

"De Jonge is zeer gepolijst. Hij weet wat het is om publiek op te treden. Maar ergens in zijn binnenste zit misschien nog wel de hartstocht van de schoolleraar, die hij vroeger was. Als hij die energie weer weet te vinden dan gaan we mooie lijsttrekkersdebatten zien."

Hakken over de sloot

Rotterdammer Hugo de Jonge won woensdag de strijd om het lijsttrekkerschap nipt van Pieter Omtzigt. De Jonge haalde 50,7 procent van de stemmen, Omtzigt 49,3. "Hij is met de hakken over de sloot", zegt Bijl. Om daar met een knipoog aan toe te voegen: "Maar met wát voor hakken. Hij heeft altijd mooie schoenen."

De Jonge heeft van de CDA-leden "geen vet mandaat" gekregen, constateert de analist. "Daar moet je wel wat mee als lijsttrekker. Hugo de Jonge is een bestuurder, iets waar het CDA van oudsher bekend om staat. Omtzigt is meer de controleur van het bestuur. Het signaal van de leden dat ze wat anders willen zien dan een bestuurderspartij. Dat moet hij wel oppakken."

"Het betekent dat je geen campagne moet gaan voeren met alleen maar een bestuursoriëntatie. Zo van: laat ons maar het kabinet in komen en het komt wel goed. Dat is, gezien de peilingen, niet de handigste strategie. De Jonge zal ook een inhoudelijk - en ideologisch geluid moeten laten horen. Waar de leden duidelijk om vragen."

Rotterdams talent

Of de De Jonge een goede campagnevoerder is? Bijl:

"Het is in elk geval een harde werker. We kennen hem natuurlijk van zijn campagnes in Rotterdam. Daar was hij onvermoeibaar. Hij wist ook een goed team om zich heen te smeden. Een paar mensen van dat team zitten ook inmiddels in Den Haag. Dus hij zal van dat Rotterdamse talent gebruik kunnen maken."

"Het is ook iemand die een team bij elkaar kan houden en de koers kan bepalen. Een goeie aanvoerder dus. Dat onderscheidt hem van Pieter Omtzigt. Die zou waarschijnlijk zelf heel erg voor de troepen uit gaan lopen. De Jonge is er goed in om de juiste schaakstukken op het spel te zetten."

Onder druk geperst

De Jonge is niet de eerste CDA-lijsttrekker die uit Rotterdam of de directe omgeving daarvan komt. Ruud Lubbers en Jan-Peter Balkenende gingen hem voor. Toeval? "Het CDA is niet de grootste partij van Rotterdam", constateert Bijl. "Nooit geweest ook. En laten we eerlijk zijn: in de Rotterdamse politiek kan het er wel eens hard aan toe gaan. Misschien is het wel zo dat je er onder grote druk zo geperst wordt dat er een diamantje over blijft."