Wethouder strijdt met inwoners Hoek van Holland tegen neerdalend zwart stof

Dat herhaalde de wethouder woensdag meerdere malen tijdens een informatieavond in wijkgebouw de Hoekstee. "Er moet gewoon een oplossing komen voor het feit dat, als het maar enigszins waait, het stof hier neer dwarrelt. Dat moet stoppen."

Het neerslaand stof is al vele jaren een ergernis in Hoek van Holland en komt vooral voor als het hard waait uit zuidwestelijke richting. Afgelopen maanden kreeg de milieudienst DCMR enkele honderden klachten binnen over zwart stof op onder meer tuintafels, planten, in zwembadwater en soms zelfs op vloeren en vensterbanken binnen.



Drie bedrijven

Al eerder schreef wethouder Bonte in een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad dat het stof waarschijnlijk afkomstig is van kolenoverslagbedrijven EMO en/of EECV.

Gisteravond opperde hij nog een derde, minder waarschijnlijke, bron: de elektriciteitscentrale Uniper, die wordt gestookt met kolen. Naar de precieze herkomst van het stof wordt momenteel onderzoek gedaan.

Tegen de zaal, waar de toehoorders vanwege coronabeleid anderhalve meter uit elkaar zaten, zei Bonte volgende week een gesprek te hebben met EMO en EECV.

Hij zal ze sommeren om er alles aan te doen om de overlast te stoppen. Ook wil de wethouder dat vertegenwoordigers van de bedrijven na de zomer zélf aan de gedupeerde Hoekenezen komen vertellen wat hun plan van aanpak is.

Dwangmiddelen

"Er zijn meerdere dwangmiddelen," antwoordt Bonte op de vraag hoe hij de bedrijven zover kan krijgen dat er geen stof meer overwaait. "Veel vaker inspecteren, boetes uitdelen als er overtredingen plaatsvinden en waar nodig de vergunning aanscherpen."

Na afloop van de informatieavond tonen aanwezigen zich blij dat de wethouder met hen meestrijdt, maar er heerst ook enige scepsis.

"Hij is van de goeie partij, Groen Links. Dat activistische heeft hij gelukkig in zich," zegt Rob Koot, die zich opwerpt als spreekbuis van de inwoners van de Hoek. "Ik heb vertrouwen in deze wethouder, die doet zijn stinkende best. Maar het uiteindelijke resultaat, dat weten we nog niet."

Een andere aanwezige: "Het zijn multinationals, daar gaat een hoop geld mee gemoeid. Dat wordt een lange strijd."

Overigens reageerde EMO al eerder verontwaardigd op de raadsbrief van Bonte. Het bedrijf vindt de conclusie dat het de bron is van het wegwaaiend stof te voorbarig, zegt al veel maatregelen te hebben genomen en meent aan alle vergunningsvoorwaarden te voldoen.