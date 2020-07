Het weer van vandaag: druilerige dag

In de loop van de middag en avond klaart het vanuit het westen langzaam weer op. De temperatuur loopt op naar een magere 18 of 19 graden en er staat een matige westen- tot noordwestenwind.

Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur zakt naar 13 graden en er staat weinig wind.

Morgen wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. In het oosten van de regio 'smeert' de lucht in de middag dicht met stapelwolken, terwijl in het westen de zon flink blijft schijnen. In de avond is het in heel de regio weer zonnig. De temperatuur loopt op naar 22 graden en er staat een zwakke tot hooguit matige westen- tot noordwestenwind.

Vooruitzichten

Komend weekend loopt de temperatuur nog verder op. Zaterdag kan het lokaal 25 graden worden en schijnt de zon geregeld.

Op zondag komen we op het grensgebied tussen de wat warmere lucht van zaterdag en de koelere lucht die ons na het weekend weet te bereiken. Vanaf maandag daalt de temperatuur weer naar een magere 20 graden, maar blijft het wel overwegend droog.