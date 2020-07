Holland America Line neemt afscheid van Rotterdam en Maasdam

Welke rederij de schepen overneemt en hoeveel ervoor betaald is, zegt het bedrijf niet. Naast de Rotterdam en Maasdam zijn ook de Amsterdam en de Zaandam verkocht. Geplande reizen met deze schepen worden overgenomen door andere cruiseschepen. De laatste trip onder de vlag van de HAL staat genoteerd voor 10 oktober 2021.

"Het is altijd moeilijk om afscheid te nemen van een schip, zeker als ze zo lang in dienst zijn geweest van het bedrijf", zegt directeur Kruse van de HAL.

De Rotterdam is het zesde cruiseschip met deze naam in de geschiedenis van het bedrijf. Het schip werd in 1997 geïntroduceerd. Aan boord is plek voor 1404 gasten. Het schip werd vooral ingezet aan de oostkust van Noord-Amerika en in Europa.

De Maasdam werd in 1993 aan de vloot toegevoerd. Op dat schip is plek voor 1258 gasten. De laatste jaren werd het schip vooral ingezet voor cruises in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan en Alaska.

De eerste Rotterdam en Maasdam werden gebouwd in 1873. De ss Rotterdam, die aan de wal van Katendrecht ligt, is het vijfde schip die de naam van de stad draagt.