Spartaan Bart Vriends rekent af met vooroordeel in 'Slimste Mens'

Over profvoetballers bestaat het beeld dat het over het algemeen niet de meest intelligente mensen zijn op deze wereldbol. Maar Bart Vriends, centrale verdediger van Sparta, breekt deze week nadrukkelijk met dat beeld. Deze week was hij in een televisieshow op NPO2 al drie afleveringen op rij de winnaar van het programma 'De Slimste Mens'.

In de eerste aflevering, afgelopen maandag, nam Vriends het op tegen de Rotterdamse zangeres Shirma Rouse en journalist Gijs Rademaker. Toen won Vriends nog nipt. In de tweede aflevering veegde Vriends de vloer aan met zijn tegenstanders. Ook in de derde aflevering was Vriends de slimste.

Een twitter-bericht van Gijs Rademaker voor de uitzending van woensdag, met rechts Spartaan Bart Vriends.



Dat Vriends het zo goed doet, verbaast sportverslaggever Sjoerd de Vos nauwelijks. "Hij heeft een VWO-diploma gehaald en is vervolgens een universitaire studie Media en Journalistiek begonnen. Zijn afstudeerscriptie ging over politici in talkshows."

Samen met collega-voetballers Maarten de Fockert en Thomas Verhaar (beiden spelers van Excelsior) maakt Vriends ook een eigen podcast. Daarin wordt niet alleen gesproken over voetbal, maar een breed scala van onderwerpen.



Studie

De Vos bestrijdt het beeld dat 'alle voetballers niet zo slim zijn'. "Er zijn genoeg voetballers die een VWO-diploma hebben gehaald", gaat De Vos verder. "Ook zijn er genoeg voetballers die naast hun voetbalcarrière er ook nog een studie naast hebben."

In veel gevallen is dat ook nodig, gaat De Vos verder. "Want iedereen heeft het natuurlijk over de Messi's en de Ronaldo's die miljoenen per jaar verdienen, maar de meeste voetballers verdienen dat niet. In de Eerste Divisie zijn er tal van voetballers die net het minimumloon verdienen. Dan moet je wel zorgen dat je na je voetbalcarrière ook nog iets verdient."

In Nederland is dat goed geregeld, gaat De Vos verder. "Spelersvakbonden bieden opleidingen en cursussen aan. En er zijn genoeg gasten die verder studeren."