Nostalgische vitrines terug op de Lijnbaan: 'Verhaal van wederopbouwicoon vertellen'

Sinds vorige week staan ze weer in het midden van de Lijnbaan, maar met een andere bedoeling en inhoud dan vroeger. "Veel winkels hadden toen een vitrine als extra etalage voor hun deur", vertelt Dominique van Elsacker, directeur van Urban Department Store Rotterdam en initiatiefnemer. "Die zijn in de loop van de tijd uit het straatbeeld verdwenen."

"Een paar jaar terug heeft een student nagedacht over hoe je spannende winkelconcepten naar de Lijnbaan brengt. Daar is het idee van de vitrines uit voortgekomen. Je zal hier nu vooral het verhaal van de Lijnbaan zien. Dit is een wederopbouwicoon, maar dat vertelden we eigenlijk helemaal niet. Dat gaan we nu wel doen."

Drie verschillende thema's

Op de ooit eerste autovrije winkelstraat ter wereld - de Lijnbaan is sinds 1953 autovrij - staan nu drie vitrines met elk een andere inhoud. "De eerste vitrine vertelt het verhaal van de Lijnbaan, daar gaan zandlopers draaien en kun je je eigen verhalen selecteren", vervolgt Van Elsacker. "Van de stadsdichter of uit het stadsarchief bijvoorbeeld. Daar zie je ook oude beelden van de Lijnbaan."

De tweede vitrine is een playground, waar de jongste Lijnbaanbezoekers onder meer een draaimolen in gang kunnen zetten. "En de derde vitrine laat de soundtrack van Rotterdam horen, die is gemaakt in de coronaperiode. Die zal ook vaker gebruikt worden, als smaakmaker in Rotterdam."

Vogelvolières ook terug?

Van Elsacker hoopt dat de drie nieuwe vitrines nu lang op de Lijnbaan blijven staan. "We merken dat er goed op gereageerd wordt, het is nostalgie. Ik krijg steeds de vraag of de vogelvolières nu ook terugkomen. Maar dat gaan we niet meer doen, die vogels kregen kauwgompjes gevoerd..."