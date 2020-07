Randweg Dordrecht (N3) komende maanden weer op de schop

"Het bewegend deel van de brug wordt vervangen", zegt André Groninger van Rijkswaterstaat. "Die werkzaamheden duren tot en met dinsdagochtend. Dus de hele maandag is de brug niet te gebruiken."

Van januari tot en met april was de brug afgesloten voor vrijwel al het verkeer. In die periode is de 'kelder' van de brug vervangen. "Dat was nodig, omdat het nieuwe brugdek een stuk zwaarder is dan het huidige", gaat Groninger verder. "Er zit een nieuw besturingssysteem in. En dus moest de kelder eerst versterkt worden."

Het eruit hijsen en het plaatsen van het nieuwe brugdek is volgens Groninger een 'spectaculair gezicht'. Mensen die de werkzaamheden willen zien (en geen zin hebben om hun luie stoel uit te komen) kunnen via een webcam de werkzaamheden volgen.

Anderhalf jaar

In augustus wordt ook de rest van de N3 (Randweg Dordrecht) onder handen genomen. "De weg is in zeer slechte staat", gaat Groninger verder. "Daarom gaan we de hele weg opnieuw opbouwen, vanaf de fundering."

In de komende anderhalf jaar wordt er stil asfalt aangelegd, worden geluidsschermen aangepast of gebouwd en wordt de verlichting vervangen. Ook worden de betonconstructies van de bruggen vervangen en komt er een ecologische onderdoorgang voor dieren, ter hoogte van de Kilweg.

"Het gaat gefaseerd", legt Groninger verder uit. "Maar het levert inderdaad wel overlast op. Het zal voor een groot deel in de weekenden en de vakanties plaatsvinden, maar soms moet het ook doordeweeks. Bij sommige werkzaamheden zullen rijstroken afgesloten gaan worden. Het is niet anders."