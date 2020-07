Boswachter Vera (24) laat verborgen parel in de Hoeksche Waard zien

Boswachters worden vaak als oude mannen met geitenwollen sokken gezien, maar niets is minder waar bij de nieuwe boswachter van de Hoeksche Waard. Vera Willemsen is pas 24 jaar, een vlotte vrouw en sinds eind vorig jaar helemaal thuis als boswachter van Staatsbosbeheer in het gebied. Voor de Zomertoer, Bestemming Rijnmond laat ze verslaggever Sanne Waldekker een verborgen parel zien: natuurgebied De Oeverlanden bij Strijensas.

"Ik ben heel erg blij met deze job", vertelt de jonge boswachter, die in november begon aan haar nieuwe baan. "Het is de ideale combinatie tussen natuur en communicatie. Ik hou ervan om mensen te laten zien hoe mooi de natuur is."

Vogels en Schotse Hooglanders

En mooi is het zeker in het gebied De Oeverlanden aan het Hollands Diep. Het is een zoetwatergetijdengebied, dat doet denken aan de Biesbosch. Het zit er vol vogels en Vera tuurt dan ook steeds door haar verrekijker. "Ik zie de ganzen wat onrustig opvliegen en dat kan betekenen dat er een grote roofvogel vliegt. En dan hoop ik op de zeearend, want die zit hier zeker in dit gebied."

Een stukje verderop staan langs het water Schotse Hooglanders te grazen en overal staan gele en paarse bloemen in bloei. "Gek eigenlijk hè, veel mensen weten helemaal niet dat dit natuurgebied hier is. Het is vooral bekend bij de mensen die hier wonen. Je kan hier lopen, zonder ook maar iemand tegen te komen."

En als ze dan toch mensen tegenkomt, zijn het voornamelijk ervaren vogelaars. "Terwijl dit gebied ook een brede doelgroep aanspreekt. Het is juist voor beginnende natuurliefhebbers heel interessant."



Het is té mooi om mensen hier niet mee naartoe te nemen Vera Willemsen, boswachter in de Hoeksche Waard

Trekpontje

In de richting van Numansdorp stappen Sanne en Vera op een klein trekpontje. Het brengt de twee bij weer een ander stuk natuur in hetzelfde gebied. Willemsen komt hier graag.

"Hier is het veel dichter begroeid en een beetje moerasachtig. Het verschil met het open, waterrijke stuk is wel heel leuk vind ik. Zelf ga ik wel eens vanaf het pontje ijsvogels spotten, die zitten hier veel. De trekpont heet dan ook niet voor niets ‘De IJsvogel’."

Van landbouwgebied naar natuur en recreatie

Nog niet zo heel lang geleden was dit gebied een polder met akkers. Het landbouwgebied werd in 2001 in het kader van het project Deltanatuur omgevormd tot natuur en recreatie. Vera zou graag willen dat meer mensen hiervan komen genieten.

"Binnenkort ga ik dan ook weer excursies organiseren hier, zelfs in het stuk natuur waar je normaal gesproken niet mag komen. Het is te mooi om mensen niet mee naartoe te nemen."

Vera is te volgen op Instagram. Via haar account houdt ze iedereen op de hoogte van haar werk in de Hoeksche Waard.