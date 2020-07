Ouderen in Rotterdamse flats krijgen speciale zomerserenades: 'Iedereen zit op de eerste rij'

Het was een hartverwarmend en steeds vaker voorkomend beeld tijdens de coronacrisis: optredens buiten bij verzorgingstehuizen om de bewoners een hart onder de riem te steken. De komende twee maanden krijgen deze acties een vervolg in Rotterdam, met speciale zomerserenades.

Initiatiefnemer van deze serenades, in samenwerking met de Stichting Droom en Daad en de Leef Je Uit Foundation, is Jeroen Wolfs. Hij legt uit dat deze muzikale actie niet zoveel meer met corona te maken heeft. "Al is dat natuurlijk wel de aanleiding geweest. Maar in de flats waar wij ons op richten, kan ik me niet voorstellen dat er ouderen wonen die volgende week massaal naar Frankrijk vertrekken. Die zijn juist thuis de komende maanden, daarom doen we het."

"Het is een soort muziekfestival voor ouderen, waar we hen blij mee maken. Onderaan die balkons gaan we muziek maken."

Batavierhuis

Maar hoe definieer je nu een goede serenade? "Daar hebben wij ook lang over nagedacht", vervolgt Wolfs. "Waar maak je ouderen blij mee? We zijn met talentvolle artiesten van het Batavierhuis aan de slag gegaan. Het is een collectief van jonge artiesten, die onder meer een medley van de Beatles en herkenbare liedjes van vroeger in een jazzy-jasje gaan spelen."

Wolfs kwam op het idee om serenades te organiseren via zijn vrijwilligerswerk bij Stichting Vier Het Leven. "Die brengen landelijk duizenden ouderen per jaar van de voordeur naar de theaters toe, begeleiden tijdens een avondje uit dus. Ik deed dat ook een paar keer per jaar, het is ontzettend leuk om die ouderen mee op pad te nemen. Je hoort verhalen van vroeger, heel fascinerend."

Mijn doel is bereikt als er een glimlach op het gezicht van de ouderen is verschenen Jeroen Wolfs

"Toen kwam corona en lagen de activiteiten stil. Daarom dacht ik dat het toch leuk zou zijn om wat kunst en cultuur naar de ouderen toe te brengen. Laagdrempelig, zij hoeven alleen op hun balkon te gaan zitten en wij doen de rest. Iedereen zit op de eerste rij, ze krijgen een mooi concert van ons aangeboden."

Alle kanten op

In totaal komen er zestien concerten in twee maanden tijd, legt Wolfs uit. "Dat gaat plaatsvinden op woensdag- en zondagmiddag. We maken alleen bij de desbetreffende flats bekend dat we daar langskomen, zodat we een grote toestroom tegengaan. Dat blijft nog ongewenst in deze tijd.

Maar we kunnen wel beloven dat we heel breed alle flats aan gaan doen, dat gaat van Delfshaven tot IJsselmonde naar Hillegersberg. Alle kanten op."

Afgelopen zondag was er al een proefconcert bij een grote flat in Nesselande, waar Wolfs met een goed gevoel op terugkijkt. "Daar zaten de mensen van 9.00 uur 's ochtends tot 16.00 uur in de middag op hun balkon, terwijl het concert maar een uurtje duurt. Dat is wel heel erg leuk om te zien, het is meer dan alleen een uurtje muzikale afleiding tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Mijn doel is bereikt als er een glimlach op het gezicht van de ouderen is verschenen."

En wat als het, zoals geregeld deze juli, regent? "We hebben een hele mooi vuistregel: zouden ouderen het nu fijn vinden om buiten te zitten? Zo nee, gaan we verplaatsen. Maar alle zestien concerten gaan sowieso door."