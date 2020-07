MS Rotterdam: een prachtig schip, maar wel ingehaald door concurrentie

"Ja, het is wel jammer", vertelt Lamers over het schip. "Ik was erbij op de eerste trip van het schip, in 1997, vanuit Fort Lauderdale. Prinses Margriet was toen ook een van de passagiers."

Volgens Lamzaers heeft het MS Rotterdam een sterke band met de stad en dat komt niet alleen door de naam. "Een tijd lang vertrok het schip alleen uit Rotterdam."

Het MS Rotterdam heeft 145 keer Rotterdam bezocht. De eerste keer was in juni 1998, met de viering van 125 jaar Holland Amerika Lijn.



"Als het coronavirus niet was uitgebroken, dan hadden we de 150 calls zeker gehaald", zegt Bert Lamers, die meerdere boeken schreef over de cruiseschepen. "Dan zou in mei van dit jaar geweest zijn, als het programma was gevolgd."

In 2015 werd het honderdste bezoek van het schip aan Rotterdam op grootse wijze gevierd.



Zesde schip

Het schip dat nu verkocht is, is het zesde schip met de naam Rotterdam. "Het is echt een traditie om dit soort namen door te geven", legt Lamers uit. "Namen als de Rijndam, Statendam en dus Rotterdam. Het straalt iets uit naar het publiek."

Het eerste schip met deze naam kwam in 1872 in de vaart, als eerste schip van de toenmalige Holland Amerika Lijn. Tussen 1940 en 1959 heeft ook geen Rotterdam gevaren. Daarna kwam het ss Rotterdam in de vaart, dat nu is omgebouwd tot hotel, aan de kade in Katendrecht.

Als Lamers wat rationeler naar de verkoop van het schip kijkt, dan kan hij er wel begrip voor opbrengen. "Er was eerder al gezegd dat er heel wat schepen verkocht gingen worden. En dat het MS Rotterdam erbij zit is dan logisch. Andere schepen zijn nieuwer, moderner en groter."

Traditie

"Ik verwacht niet dat we het schip onder de naam Rotterdam hier nog terugzien, voordat de verkoop afgerond is", zegt Maj Elmar, directeur van Cruise Port Rotterdam.

Ook Elmar benadrukt de sterke band tussen de stad Rotterdam en de cruisemaatschappij. "Ook al zit het hoofdkantoor in Seattle, Holland-America Line heeft nog altijd een stevige band met Rotterdam. Dus ik verwacht wel dat de HAL deze traditie in ere zal houden."

Op dit moment wordt er in Italië gebouwd aan één nieuw schip voor de Holland America Line. Dat schip gaat de Rijndam heten.