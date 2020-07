Van een achterste tot de wc: Van Lieshout toont 'toegankelijke' nieuwe beeldenroute

Van een achterwerk tot een bijzondere toiletpot: de Rotterdamse beeldhouwer en kunstenaar Joep van Lieshout heeft voor zijn nieuwe tentoonstelling Let's Get Physical dertig nieuwe kunstbeelden gemaakt. De werken zijn vanaf zaterdag overal in het Merwede Vierhavengebied te zien.

"Het zijn allemaal beelden die over het leven gaan", legt Van Lieshout uit. Zo staat op het Marconiplein, aan de ingang van het Dakpark, een groot doodshoofd. Die heeft een dubbele functie: in het doodshoofd zit namelijk ook een sauna verwerkt. De locatie is bewust gekozen, vertelt de kunstenaar. "Het is een groot en opvallend beeld, dat de meeste mensen wel herkennen. Mensen willen daar dan meer van zien."

Toegankelijk

"Je moet bij deze tentoonstelling fysiek worden, erop uitgaan. Het heeft ook met de coronacrisis te maken. Mensen zitten in huis. Je ziet ook in de kunst dat het niet makkelijk gaat", zegt Van Lieshout. Hij roept de mensen op om erop uit te trekken en de beelden te gaan bekijken.

"Mijn werk is heel toegankelijk voor veel mensen", vindt Van Lieshout. "In deze kunst zitten verschillende lagen van betekenis." De beeldhouwer wil Rotterdammers op een leuke manier kennis laten maken met kunst. "Ook gaan mensen nu niet op vakantie en blijven ze thuis. Ze kunnen nu de stad gaan verkennen. Ik denk dat dit een uitgelezen mogelijkheid is om dat te doen."

Het werk van Van Lieshout gaat over de wereld, het leven en de mens. De beelden staan onder meer in AVL Mundo, het atelier van Van Lieshout aan de Keileweg. Ook plaatst hij nog beelden op het Dakpark. De tentoonstelling Let's Get Physical is gratis en duurt tot en met 4 oktober 2020.