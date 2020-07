Stagiair Niemeijer overtuigt Excelsior en tekent voor twee jaar: 'Ik ben geen Rai Vloet'

In die functie probeerde de toen clubloze aanvallende middenvelder een contract af te dwingen, en dat is inmiddels dus gelukt.

Niemeijer speelde in de jeugd bij BWO en Quick'20, voor hij in 2016 tekende bij Heracles. In Almelo maakte Niemeijer vooral furore in zijn tweede jaar. Zo kwam de aanvallende middenvelder in 2017 tot tien treffers in 27 eredivisiewedstrijden. Hij scoorde onder meer twee keer tegen Feyenoord, in een door de Rotterdammers met 4-2 gewonnen duel.

In de tweede helft van het seizoen 2017-2018 kwam Niemeijer steeds minder aan spelen toe in Almelo, waarop hij het daaropvolgende seizoen werd uitgeleend aan FC Emmen. Na zijn terugkeer bij Heracles, begin vorig seizoen, speelde hij geen minuut meer. Sinds juni dit jaar was Niemeijer clubloos. Hij is voor Excelsior, na Mats Wieffer, nu de tweede versterking op het middenveld.

"Ik heb het erg naar mijn zin en voel me al thuis bij deze club", reageert Niemeijer in gesprek met Rijnmond op zijn komst naar Excelsior. "Ik heb afgelopen seizoen een mindere periode gehad, vandaar uit zijn we gaan kijken of dit wat zou zijn voor beide partijen. En dat is dus gebleken, alleen maar fijn."

Doelpunten bezorgen

Niemeijer typeert zichzelf als "een aanvallende middenvelder die het moet hebben van zijn loopacties in de diepte en in de zestienmeter." Daarmee moet Niemeijer Excelsior, net als de naar Heracles vertrokken Rai Vloet, doelpunten bezorgen.

"Die heeft een heel goed jaar gehad", vertelt de middenvelder over zijn voorganger. "Natuurlijk ben ik geen Rai Vloet, wel Reuven Niemeijer. Dus ik ga gewoon doen wat ik kan, hopelijk kan ik de positie zo goed mogelijk invullen."

Bekijk boven dit bericht het volledige interview van verslaggever Jan Jaap Pruysen met Excelsior-aanwinst Reuven Niemeijer.