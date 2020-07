Hogere straf dan geëist voor dood Rotterdamse Orlando

Roy B. moet 44 maanden de cel in voor de dood van Rotterdammer Orlando Boldewijn. De 17-jarige jongen kwam in februari 2018 om het leven in het ijskoude water in de Haagse wijk Ypenburg. Justitie had twintig maanden cel geëist.

Orlando is in februari 2018 na een afspraakje met Roy B. te water geraakt. Volgens de rechter zal nooit duidelijk worden hoe dat precies is gebeurd. Wel is duidelijk dat Roy B. heeft opgemerkt dat Orlando in het water is gevallen. Hij greep vervolgens niet in en belde ook niet met 112.

Volgens de rechter is er daardoor sprake van mishandeling met de dood tot gevolg.

Onduidelijkheid

Wat er nu precies is gebeurd met Orlando blijft onduidelijk. "Ook de zitting en het vonnis zullen waarschijnlijk geen duidelijkheid geven. Erg onbevredigend voor de nabestaanden", liet de rechter weten.

Ook weegt voor de rechter zwaar dat hij na de verdwijning van Orlando een week lang zijn mond hield. "Door te zwijgen na de dood van Orlando heeft B. gezorgd voor onnodig lijden bij de familie", zei de rechter.

Ook heeft B. volgens de rechter het onderzoek van de politie tegengewerkt. "Hij ging vissen op de plek waar Orlando lag en wilde een camera lenen om onderwater te kijken. Dat toont een groot gebrek aan moreel besef bij de verdachte."



Nabestaanden hebben opgelucht gereageerd. "We zijn zo blij. Dit hebben we niet aan zien komen", liet ze weten aan Omroep West. "We hebben de afgelopen 2,5 jaar hard gevochten. Dit geeft een stuk gerechtvaardigheid."