Petitie tegen 140 meter hoge windmolens bij Vaanplein: 'Stel je voor, drie van dit soort reuzen in je achtertuin'

Bewoners in Barendrecht en Rotterdam hebben de handen ineengeslagen, in de strijd tegen de plannen voor de bouw van een aantal windturbines rondom het Vaanplein. Samen met oppositiepartij Echt voor Barendrecht en stichting Wind van Voren is een online petitie gestart.

Een van de initiatiefnemers van de petitie is Sylvia Kampbell. Zij woont in het Pascalkwartier in Rotterdam. "We zitten dus straks tegen drie van die reuzen aan te kijken", legt ze uit. "Die dingen worden zo hoog als de Euromast. Hoger kan niet in verband met de aanvliegroute van Rotterdam The Hague Airport."

"Stel je voor, drie van dit soort reuzen in je achtertuin", gaat Kampbell verder. "Met alle geluidsoverlast die erbij hoort en de slagschaduw van de wieken."

Oppositie fel tegen

De petitie wordt na de zomervakantie aangeboden aan de gemeenteraad van Barendrecht. De windmolens komen namelijk op Barendrechts grondgebied te liggen. De enige oppositiepartij van die gemeente, Echt voor Barendrecht (14 van de 29 zetels), is fel tegen de komst van turbines.

"Maar GroenLinks in Barendrecht is groot voorstander van die windmolen", gaat Kampbell verder. "Er zijn zelfs al online informatieavonden geweest. Maar kritische kanttekeningen kunnen daar niet worden geplaatst."

Zo zijn er vooral twijfels aan de financiële haalbaarheid van het plan. Windmolens van boven de 140 meter zouden niet rendabel zijn, suggereert Kampbell, maar de gemeente zou doof zijn voor die argumenten.