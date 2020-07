Frauderende gemeenteambtenaar Rotterdam moet de cel in

Een oud-ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet 14 maanden de cel in. De man had geld voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid in eigen zak gestoken.

In totaal gaat het om 480 duizend euro. De ambtenaar ondertekende facturen, die via een omweg aan hemzelf werden betaald. De man was niet alleen ambtenaar maar had ook een eigen bedrijfje.

De verdachte beweerde dat hij voor het geld wel degelijk arbeid heeft verricht, maar de rechter heeft daar geen bewijs voor gevonden.

De rechter zegt dat hij de gemeente Rotterdam financieel heeft gedupeerd en ook het vertrouwen als ‘dienaar van de publieke zaak’ heeft geschonden.



De ambtenaar zou niet alleen nep-facturen hebben verstuurd, maar ook de verslagen van regionale overleggen hebben vervalst. Daarin zou staan dat er toestemming was gegeven voor het werk van zijn bedrijf. In de oorspronkelijke verslagen bleek dat niet te staan.

De civiele rechter heeft eerder al bepaald dat de man het geld moet terugbetalen.

Justitie had ook zijn vrouw en zoon aangeklaagd. Via hen zou het geld zijn witgewassen. De rechter spreekt van verhullende constructies maar kan niet aantonen dat beiden afwisten van de criminele activiteiten van hun echtgenoot en vader. Justitie had taakstraffen geëist, maar zij zijn vrijgesproken.