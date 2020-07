A20 richting Gouda korte tijd dicht bij Crooswijk

De rijksweg A20 richting Gouda is donderdagmiddag volledig afgesloten geweest ter hoogte van Rotterdam-Crooswijk. Bij een aanrijding sloeg een auto over de kop. De inzittende was aanspreekbaar, aldus de politie. Tussen 14:00 en 14:45 uur was de weg dicht, aldus Rijkswaterstaat.