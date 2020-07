Oud-deelnemer 48 Hour Film Project: 'Je leert in korte tijd alle aspecten van het filmvak'

Kiezen voor Liefde vertelt het verhaal over twee kibbelende getrouwde tandartsen die elkaar het leven zuur maken. De film werd opgenomen in een tandartspraktijk aan de Heemraadssingel in Rotterdam.

Kiezen voor Liefde won in 2018 de publieksprijs van het 48 Hour Film Project Rotterdam. Producente Monique van Kessel werkte in 2018 samen met regisseur Ruben Broekhuis aan de korte film. Ze deed in totaal drie keer mee aan de korte filmcompetitie. Zij blikt voorafgaand aan de uitzending van donderdagmiddag nog eens terug op het 48 Hour Film Project.

Hoe kijk je terug op je deelname aan 48 Hour Film Project 2018?

"Bijzonder goed! Het was de derde en laatste keer dat we met Pit Film meededen. We hadden een makkelijke workflow en waren best relaxed. We hebben alles gedaan wat we wilden doen en we waren netjes op tijd klaar."

Waarom doe je mee aan zo’n zenuwslopende filmwedstrijd?

"De eerste keer dat ik deelnam, was om meer ervaring op te doen. Wat het 48 Hour Film Project leuk maakt, is dat je in een hele korte tijd veel voor elkaar kunt krijgen. Het is in Nederland normaal gesproken moeilijk om een korte film te maken en dit is de uitgesproken gelegenheid om dit nu wel eens te doen. En bovendien is het heel erg leuk om dit met elkaar te doen."

Wat was de grootste uitdaging tijdens het filmen?

"Het was vooraf wel spannend om in te schatten of de acteurs een goede klik met elkaar hadden. Als je een comedy maakt is het toch wel fijn als er een bepaalde vonk tussen de acteurs is. Verder ging het eigenlijk heel goed. Dat kwam ook doordat we maar op één locatie hebben gefilmd en het toen goed op elkaar was ingespeeld."

Welk moment van de film maakt je het meest trots?

"We zijn niet in de top drie terechtgekomen, maar ik ben heel trots dat we de publieksprijs hebben gewonnen. En ik ben trots dat we alles op tijd hadden ingeleverd en dat alles zo soepel is verlopen."

Wat is de grootste fout die jullie maakten tijdens jullie 48 uur?

"Onze hoofdpersonages zijn niet zo likeable. Je wil je als kijker toch met de personages kunnen identificeren. We hebben het daarom later voor het komische effect nog extra aangedikt wat voor eikels het zijn."

Wat heb je geleerd van deze ervaring?

"Toen ik voor het eerst meedeed, werkte ik nog niet zolang in de filmsector, dus ik heb tijdens de drie edities veel geleerd. Het is een hele leuke manier om in een korte tijd veel aspecten van het filmmaken mee te maken en om setervaring op te doen met een grote crew."

Wat is je beste tip voor toekomstige deelnemers?

"Het is slim om het behapbaar te houden. Beperk je draailocaties en houd het bij een paar acteurs. En benut de eerste dag van de competitie om je script te ontwikkelen. Met een goed script gaat het draaien vanzelf en hoef je niet tussendoor nog dingen te bedenken. Zorg dat je script goed is en dan gaat het op de draaidag vanzelf."

Het beste van 48 Hours over Kiezen voor Liefde zie je donderdagmiddag om 17:15 uur op TV Rijnmond, en wordt daarna ieder uur herhaald.