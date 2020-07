Chauffeur die vastzat voor mensensmokkel Vlaardingen vrijgelaten

Een Roemeense chauffeur die vastzat voor mensensmokkel is vrijgelaten. Volgens de rechter in Rotterdam is er onvoldoende bewijs dat de man afwist van de verstekelingen in zijn vrachtwagen.

Justitie heeft eerder deze week tien jaar cel geëist. In november van het vorig jaar werden 25 vluchtelingen in een koelcontainer ontdekt. Zij kwamen uit Irak en Koeweit.



De verstekelingen waren bijna gestikt en hadden alarm geslagen. De koelcontainer was vanuit Vlaardingen onderweg naar het Engelse Felixstowe.

De chauffeur Liviu S. had ontkend. Hij had de container opgepikt in Duitsland. Volgens het OM had de man geweten dat hij verstekelingen vervoerde, omdat de vrachtwagen was gewogen. Advocaat Nathalie Roos:”Het OM redeneerde: de wagen was zwaarder geworden, dus wist hij het. Maar niet is gebleken dat de trailer bij vertrek is gewogen.”

Een tweede bewijsstuk was een selfie van een van de vluchtelingen vanuit de container. Die had als tijdstip 5.17 uur, toen het transport al was vertrokken uit Duitsland.

Advocaat Roos: ”Hier maakt het OM een denkfout. Die telefoon stond ingesteld op Turkije, waar het twee uur later is. De selfie was dus van 3.17 uur en toen reden ze nog niet. Mijn cliënt was op dat moment nog niet bij de trailer en de vluchtelingen zaten er al in. Hij heeft ze dus niet zien instappen.”

Voor de rechter is dat ook een aanwijzing dat de Roemeen niet betrokken was bij de smokkel. De man heeft acht maanden vastgezeten.