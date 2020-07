Raemon Sluiter: 'Verdere samenwerking met Görges door blessure nog onzeker'

Door een enkelblessure van de Duitse tennisster Julia Görges heeft Raemon Sluiter de beslissing om verder samen te werken nog even uitgesteld. In een lang gesprek met Rijnmond legt de Rotterdamse tenniscoach die beslissing uit, is hij openhartig over zijn breuk met Kiki Bertens, een functie in de Nederlandse tennisopleiding en natuurlijk over zijn voetballiefde Feyenoord.

Raemon Sluiter is veel eerder thuis dan gehoopt. De 43-jarige Rotterdammer heeft net zijn pizzadoos van de avond ervoor in de vuilnisbak gegooid. Sluiter had op dit moment in Berlijn willen zijn, als coach van Julia Görges. De 31-jarige Duitse heeft Sluiter gevraagd of hij het ziet zitten om haar coach te worden.

Zoals gebruikelijk in de tenniswereld gaan coach en speler dan een proefperiode aan. "Voor de coronaperiode duurde dat meestal een maand of twee of drie. Tenzij je elkaar na twee dagen al niet meer kon luchten of zien natuurlijk. Nu moesten we dat even anders doen."

Blessure Görges

Het demonstratietoernooi in Berlijn was daar een uitgewezen mogelijkheid voor, maar Görges raakte al na anderhalve set geblesseerd. "Het stond 3-6, 3-3. Ze wilde om haar backhand heen lopen, struikelde een beetje en verrekte een enkelbandje", baalt hij. "Er is natuurlijk genoeg te doen in Berlijn, maar op tennisgebied voor mij niet meer. Dus dinsdagmiddag zat ik hier weer op de bank."

De beslissing of Görges en Sluiter met elkaar verder gaan is door de blessure even uitgesteld. "Het was een mooie gelegenheid om te kijken hoe je voor, tijdens en na wedstrijden op elkaar reageert. Dat is uitermate belangrijk voor een speelster. Alles schuift qua duidelijkheid voor ons op. Aan het einde van de week zal ik bellen hoe het met haar enkel gaat en hoe we met elkaar door willen of niet."

US Open

Eind augustus begint het eerste grote tennistoernooi, de US Open in New York. Sluiter weet nog niet of hij daar naar toe zal afreizen. "Daar is het op dit moment geloof ik wel rustig, maar in de rest van Amerika is het, op z'n Rotterdams gezegd, een pleuriszooi. In eerste instantie is de vraag of we gaan samenwerken, en daarna is het de vraag of zij naar Amerika wil en natuurlijk de vraag of ik dat niet te link en te vervelend vind. Dat vind ik een heel lastige."

Sluiter zou als tennisser neigen om niet te gaan, ondanks dat het financiële plaatje zwaar meeweegt. "De eerste ronde prijzengeld is 50.000 euro tegenwoordig. Sinds half maart heb je geen inkomen gehad als tennisser. Maar er is te veel onduidelijk over verzekeringen, quarantaine daar, quarantaine bij terugkomst. Het is allemaal hoogst onzeker. Vanwege het reizen is het coronatechnisch gezien nogal ingewikkeld. Het is zo'n globale sport. Tennis heeft daardoor een groot probleem."

Uiteindelijk denkt Sluiter dat de keuze voor Görges en hem gemaakt gaat worden. "Ik denk dat over een week of twee de stekker eruit gaat", vermoedt hij. "Of ik mee ga als zij wil afreizen? Dat kan ik echt nog niet zeggen. Daarvoor is te veel onzeker."

Kiki Bertens

Görges dubbelde in het verleden vaak met Kiki Bertens, de vorige pupil van Sluiter. Onder zijn vleugels nestelde Bertens zich bij de wereldtop en stond ze zelf op de nummer vier van de wereldranglijst.

"Haar doel was in het begin om terug te keren in de top 50. Maar ik had wel altijd had gevoel dat er meer in zat. Daar heeft ze zo fantastisch hard voor gewerkt. Ik kijk alleen maar terug met een hoop goede gevoelens. Ik denk dat Kiki iedereen verbaasd heeft. En zichzelf misschien nog wel het meeste."

Bertens won nog geen Grand Slam, één van de vier grootste toernooien in het tennis. Dat is nog altijd een smetje op de samenwerking. "Dat was mijn doel en dat was wat ik wilde en daarvoor dacht ik bepaalde dingen te moeten veranderen. Die heb ik bij haar neergelegd en dat vond zij te veel. Daar keek ze anders tegenaan. Zij dacht dat ze door een rustigere benadering meer kans te hebben om dat te bereiken en voorlopig had ze een prima seizoensstart. Onze chemie was een beetje uitgewerkt."

Opleiding

Of Sluiter met Görges aan de slag gaat is dus nog even afwachten. Zijn avontuur als commentator is hem in ieder geval niet echt goed bevallen, waardoor hij er achterkwam dat hij het liefst op het tennisveld staat. Dat zou ook met jeugd kunnen zijn.

Bij het mannentennis staat Robin Haase met een 170ste plek als hoogste Nederlandse man in de ranking. Gevolgd door Tallon Griekspoor, die 367ste staat. Het vrouwentennis heeft met Kiki Bertens, op de zevende plaats, in ieder geval nog een wereldtopper in huis.

"Dat gaat met Kiki nu redelijk, maar een beleid in een land toont zich eerder door vijf of zes spelers in de top 150, dan één uitschieter. Kiki heeft bijvoorbeeld nooit bij de bond gespeeld. Ze komt niet uit een opleiding. Als de situatie daar is, zou ik me zeker met een stel gelijkgestemden hard voor willen maken."

Sluiter meent dat het systeem, zoals het de voorgaande jaren is gegaan, niet ideaal is.

"Het werkt niet als de tennisbond en tennisscholen samen verantwoordelijk zijn voor de opleiding. Een simpel voorbeeld: een twaalfjarig jongetje of meisje werkt aan zijn of haar forehand. De ene zegt: houd hem wat voor je en de ander zegt dat je hem verder moet doorzwaaien. Dan bedoelen ze misschien hetzelfde, maar doordat je wat anders zegt, ga je twijfelen en gaat de ontwikkeling minder snel."

Volgens Sluiter moeten daar duidelijke lijnen in komen. "Wie is er verantwoordelijk voor de opleiding van de jeugd? Ik? Misschien uiteindelijk wel. Dan zal ik wel mensen om mij heen moeten verzamelen die daar verstand van hebben. Want hoe leer in een achtjarige een technisch goede forehand aan, zodat hij straks bij 5-5 in de derde set op Wimbledon lekker zit en niet breekt. Daar heb ik niet veel expertise in. Als je mensen om je heen verzamelt die daar wel goed in zijn, dan komt dat avontuur voor mij misschien wel een keer voorbij."

Feyenoord

Natuurlijk komt Feyenoord ook ter sprake. "De geluiden voor komend seizoen zijn positief. Het feit dat gasten als Berghuis, Fer en Kökcü willen blijven, zijn mooie signalen. Dat wil je als supporter horen."

Sluiter geniet van trainer Dick Advocaat. "Bijvoorbeeld zoals hij nu met de pers omgaat. Vroeger zag hij achter iedere boom een vijand. En alle vragen waren negatief ingesteld. Nu maakt hij een geintje en dat vind ik mooi om te zien."