Geen arbeidsmigranten, maar een vakantiepark in plattelandsstijl in Ottoland

Met de tekeningen in zijn hand loopt Michael van Hoorne over het campingterrein in Ottoland. Hij gaat camping De Put ombouwen tot een vakantiepark in plattelandsstijl. "Met boerderijtjes, visserhuisjes en Biesbosch-hutten." De plannen voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein zijn met deze nieuwe eigenaar definitief van de baan.

De kleine camping in de Alblasserwaard is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. De vorige eigenaar was van plan om er arbeidsmigranten te huisvesten. Maar dat viel niet goed in de smaak bij de vaste gasten van De Put. Ook in de gemeenteraad was het een discussiepunt.

Uiteindelijk heeft Michael van Hoorne het terrein opgekocht. De enthousiaste ondernemer, bekend van de Avonturenboerderij in Groot-Ammers, wil er een vakantiepark bouwen in plattelandsstijl. In totaal komen er 200 huisjes op het park.

"De Alblasserwaard is zo mooi. Je hebt Kinderdijk, de Biesbosch, de Hollandse waterlinie... maar er is nog geen vakantiepark! Ik ben blij dat ik nu de kans krijg om daar mee te beginnen."

Laatste gasten

Veel vaste gasten hebben de camping in de afgelopen maanden al verlaten. Onder meer door alle onzekerheid rondom de situatie met de arbeidsmigranten. In de hoogtijdagen stonden er ongeveer 100 stacaravans op de camping. Daar zijn er nu nog veertien van over. De recreanten hebben nog een huurcontract tot en met deze zomer. Op het nieuwe vakantiepark is er geen plek meer voor hun stacaravans. Ze moeten de camping, soms na veertig jaar, met pijn in het hart verlaten.

Meneer Ras is één van die laatste gasten. Hij maakt een praatje met Van Hoorne op de camping. "Ik vind het jammer dat we weg moeten, maar ik begrijp het ergens wel." Ras heeft al een nieuw plekje gevonden, op een camping in het Brabantse Chaam.

Michael snapt de teleurstelling van de gasten, maar wil het park graag helemaal renoveren. Alle vaste gasten worden uitgenodigd om kosteloos een weekje te verblijven op het nieuwe park. Meneer Ras kijkt daar nu al naar uit. "Ik wil zien hoe het er uit komt te zien!"

Vakantiepark Molenwaard opent, als alles goed gaat, op 1 juni 2021 de deuren.