Houden reizigers zich aan de mondkapjesplicht? Rijnmond gaat mee op RET-controle

Het openbaar vervoer is één van de weinige plekken in Nederland waar een mondkapje verplicht is. Overtreders krijgen één keer een waarschuwing, daarna is de boete vijfennegentig euro. De boa's van de RET hebben er hun handen vol aan. Hoeveel reizigers houden zich aan de regels?

Onze verslaggever Tenny Tenzer gaat in Rotterdam mee met de boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) en merkt op dat verreweg de meeste mensen in de metro een mondkapje dragen, al draagt niet iedereen ze op de juiste manier. De correcte methode is om de mondkap over mond en neus te dragen.

'Mondkapje kwijt'

Vier mannen in blauwe uniformen stappen tegelijkertijd de metro in. Henk is één van hen. Een jongeman leunt tegen het raam, maar als hij Henk en zijn collega's ziet schrikt hij op.

Henk vraagt waarom hij geen mondkapje draagt. "Ik had er wel eentje, maar die ben ik op de fiets kwijtgeraakt. Onderweg kon ik er geen kopen", legt hij uit.

Hij krijgt een waarschuwing, omdat dit de eerste keer is dat hij gepakt is zonder mondkap. De jongeman is zich bewust van de noodzaak van het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer. "Het vermindert de kans op besmetting."

Niet alle betrapte reizigers zijn zo begripvol. Een dame wordt uit de metro begeleid, omdat ze in plaats van een mondkap een bandana voor haar mond en neus had. Dat is tegen de regels en volgens Henk ook een risico, omdat een bandana geen bescherming biedt.

Ze is een alleenstaande moeder en heeft geen geld om telkens mondkapjes te kopen. "Het OV is al duur, laat staan mondkapjes."

37 boetes en 400 waarschuwingen

Sinds de verplichting van de mondkapjes op 1 juni zijn er 37 boetes uitgedeeld en kregen ruim 400 mensen een waarschuwing. Henk ziet dat veel mondkapjes op de verkeerde manier gedragen worden, voornamelijk door jongeren. Henk: "We kunnen niet overal tegelijk zijn."

De extra coronamaatregelen hebben dus invloed op het werk van Henk. Naast het controleren van geldige vervoersbewijzen moet hij nu ook letten op het correct gebruik van mondkapjes. "Het is nu veel meer mensen aanspreken. Negen van de tien keer zetten ze de mondkap dan ook meteen goed."