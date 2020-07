Deze Strijense boeren verkochten als een van de eersten maaltijdboxen en dit is hun geheim

De pakketten bestaan uit verse, biologische seizoensgroenten, eventueel aangevuld met fruit, aardappelen en pasta van biologische boeren uit de regio. Ook levert de boerderij er recepten bij. Abonnees kunnen de pakketten ophalen bij een van de 55 afhaalpunten verspreid door de regio.

Ageeth merkt dat er steeds meer belangstelling is voor de afkomst van ons eten. "Wij willen met onze boerderij en met meerdere bio-collega's laten zien wat we doen. We nodigen de consument graag uit op ons erf om te ervaren hoe het is op de boerderij." Mees: "Ik vind het goed dat die anonimiteit verbroken wordt en dat er meer verbinding komt tussen stad en platteland."

Eten wat je zelf misschien niet zou kopen

Het plan voor het groentenabonnement deed de familie tientallen jaren geleden op in Overijssel. Een boerin daar kwam op het idee om niet de consument te laten kiezen wat voor groente hij of zij wil, maar om de tuinder dit zelf te laten bepalen. "De tuinder kan namelijk zien wat er oogstbaar is. Een ander principe, efficiënter én leuker, want mensen gaan op die manier iets eten wat ze misschien zelf niet zouden kopen in de winkel."

Toen de Strijense boeren begonnen met hun abonnement was er van internet nog geen sprake. "We gingen dus flyeren, op markten bijvoorbeeld. Je kan het je haast niet voorstellen", lacht Ageeth.

"Tegenwoordig is de focus door internet en social media anders en laat je op een andere manier zien waar je mee bezig bent. Maar dat is ook fijn, want ik heb graag contact met de klanten en via e-mail is dat zo gedaan."

De zaken lopen goed, vertelt Mees. Wekelijks worden er 1200 tot 1250 pakketten ingepakt en opgehaald. Waar het coronavirus een negatieve invloed heeft gehad op veel ondernemers, is dat bij de biologische boerderij allerminst het geval. "Wij hebben in de coronacrisis juist een groei gezien. Dat geeft ons steun. We moeten hooguit wat meer aanplanten in de tuin en wat meer pakketten inpakken waardoor we het drukker hebben, maar het is fijn dat het zo gaat."

Vijfde generatie

Een opvolger voor het familiebedrijf staat al klaar. Zoon Floor, 25 jaar, kreeg het werk op de boerderij met de paplepel ingegoten. "Vanaf het moment dat ik mocht werken, ben ik hier gaan werken. Na de landschouwschool ben ik hier fulltime aan de slag gegaan", legt hij uit.

Vader Mees vindt dat alleen maar leuk om te zien. "Hij is de vijfde generatie die hier op de boerderij werkt en dat is een prachtige traditie. Als je ziet dat hij het dan ook nog naar zijn zin heeft, is niets mooier dan dat."



Vader Mees (links vooraan) en zoon Floor (rechts)