Body positivity-influencer Lotte reageert op bikinifoto Linda de Mol

"Ik zag de cover van LINDA. magazine en vond het vreemd. Pas geleden had het tijdschrift namelijk een artikel geplaatst waarin geopperd werd om make-up te gebruiken om slanker te lijken", vertelt Lotte verbaasd.

I'm sick of our community being treated lesser, I'm sick of famous people using our name for their coin. I'm sick of fake intensions, I'm sick of the faces that rule our television, our magazines and our billboards. It makes me sick. I want fat I want black, trans, non binary, queer, disabled, Down syndrome, tall, small, hijab, acne, conditions, no legs, 4 legs, I want the people. So I have a dream, and watch me, it's gonna be reality. A magazine, a platform, something that's real. Something that's their for the people and not for the money. A magazine with PEOPLE on the covers and in the pictures. 🙃 Watch. Me. Watch. Us. @linda

Shockerende foto's

Lotte is drie jaar geleden begonnen met het plaatsen van foto's van haar lichaam op Instagram. "Ik wil mensen kennis laten maken met een dik lichaam, buiten het stigmatiserende plaatje dat we al kennen. En dan vooral met shockerende foto's. Hiermee wil ik mensen oog in oog laten staan met hun eigen lichaam. Zodat als ze in de spiegel kijken, denken: 'zo dat is een lekker wijf'", vertelt ze hierover.

Ze doet dit met veel succes. Ruim 56.000 mensen volgen haar op Instagram. Ook ziet ze de body positivity-beweging in Nederland groeien. Ze is daarom dan ook verbaasd over de coverfoto van Linda de Mol: "Ik vind het raar dat zij aan de haal gaat met body positivity, terwijl er een hele community is die ermee bezig is en die zij er niet bij betrokken heeft. Ze had het anders kunnen aanpakken."

Verkooptruc

Volgens Lotte heeft het magazine een voorbeeldrol voor haar lezers. "Ik las op m'n veertiende ook de LINDA. en er zaten allemaal plaatjes van modellen met maatje nul in, daar kon ik me niet mee identificeren. Volgens hen moet ik slanker zijn om mooi te zijn."

Dat het magazine nu met deze cover en #lekkerbodypositief komt, is voor Lotte ongeloofwaardig. "Gaan ze echt iets veranderen aan de inhoud van het blad? Of blijven ze schrijven over diëten en is dit alleen maar een verkooptruc en gebakken lucht?"

'We zijn allemaal anders'

Lotte ziet de 'one size fits all'- mentaliteit als een van de meest veelvoorkomende misverstanden als het gaat om het vrouwelijke schoonheidsideaal. "We zijn namelijk allemaal anders. Je kan niet zeggen dat er maar één lichaamstype is, en dat laten zij wel zien met hun content."

De influencer hoopt dat mediaplatformen zoals LINDA. magazine en Cosmopolitan een diverser beeld laten zien als het gaat om lichamen, maar dat bijvoorbeeld ook transmensen meer worden gerepresenteerd in de media.

Lotte blijft haar body positivity-strijd voortzetten. "Ik wil niet dat mijn kinderen met deze shit te maken krijgen. Ik wil dat er films over dikke mensen komen, meer kledinglijnen. En wie dat bereikt maakt niet uit, als het maar gebeurt."