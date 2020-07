Met deze vijf tips krijg je je kind echt wel aan het lezen

"Als kinderen vijftien minuten per dag voorgelezen worden en op den duur zelf gaan lezen, lezen ze gemiddeld op jaarbasis ruim één miljoen woorden. Daarvan zijn duizend woorden nieuwe woorden die ze leren. Dat is een enorme rijkdom aan taal", zegt de Rotterdamse Fadma.

En dat niet alleen. Het heeft nog veel meer positieve effecten. "Goed kunnen lezen vergroot het zelfvertrouwen van kinderen, ze gaan zich beter uiten doordat ze een uitgebreidere woordenschat krijgen en het vergroot de concentratie", legt ze uit. "Kinderen die vaak voorgelezen worden, moeten luisteren en leren luisteren. Het vergroot ook de kans dat ze blijven lezen, ook als ze volwassen zijn."

Tip 1: Ontdek wat je kind leuk vindt

De hoogste tijd voor de eerste tip en die heeft alles te maken met wat je kind wel of niet leuk vindt. Het heeft geen zin om je kind te dwingen iets te lezen waar ze totaal niet in geïnteresseerd zijn, zegt Fadma.

"Heb je een kind dat heel veel met autootjes speelt, lees dan voor uit een boek waar veel auto's in voorkomen. Dan zal het de aandacht van je kind meer trekken. Zoek als ouder naar de interesses van je kind. Zo maak je veel meer kans dat hij of zij naar het verhaal luistert of zelf het boek gaat lezen."

Tekst gaat door onder de foto



Tip 2: Ga er echt voor zitten

Maar Fadma, die verdraaide tablet dan? Hoe verleid je je kind om een boek te verkiezen boven een scherm?

"Door er een leuke, gezamenlijke activiteit van te maken. Niet even voorlezen en klaar. Heb een gesprek over het boek." Er echt voor gaan zitten is de sleutel.

Tip 3: Geef het goede voorbeeld

Zien lezen, doet lezen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar is wel waar. Daarom moet je als ouder ook zelf lezen, ook als je daar zelf geen bal aan vindt.

Fadma: "Kinderen leren van voorbeeld. Als ze vaker papa en mama de krant zien lezen of een boek zien pakken, is het makkelijker voor een kind om zelf een boek te pakken."

Tip 4: Ga op 'leesuitjes'

Thuis lezen, al is het maar een kwartiertje per dag, levert uiteindelijk de meeste winst op, maar om je kind toch nog meer te verleiden, kun je er zelfs een dagje uit van maken.

"Zoek activiteiten buitenshuis die met lezen te maken hebben", zegt Fadma. "Een bezoekje aan de bibliotheek bijvoorbeeld is voor kinderen al een hele uitstap. Daar wordt regelmatig voorgelezen. En aansluitend misschien een theaterstukje? Dan maak je er echt iets leuks van."

Tip 5: Als lezen niet lukt, vertel

Fadma werkt in Rotterdam-Zuid. Daar ziet ze ook ouders met een niet-Nederlandse achtergrond, die de Nederlandse taal niet of minder goed beheersen. Hoe kunnen zij hun kinderen toch helpen?

"Als je de Nederlandse taal niet goed machtig bent, zorg er dan voor dat je in ieder geval je eigen taal goed overbrengt; dat je voorleest in je eigen taal. Als je echt analfabeet bent, zelfs in je eigen taal, vertel dan verhaaltjes. Heel veel culturen hebben een verhalencultuur. Dan denk je misschien: dat heeft niets met het Nederlands te maken, maar als een kind één taal goed machtig is, leert-ie de andere taal veel makkelijker."

Volgens Fadma moet je vooral het woord 'moeten' niet gebruiken als je leest met je kind. "Je kunt niet te vaak voorlezen, maar het moet wel leuk blijven", zegt ze lachend.