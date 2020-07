Alicia Keys en Lionel Richie volgend jaar naar North Sea Jazz

Lionel Richie en Alicia Keys treden volgend jaar op op de 45ste editie van North Sea Jazz in Ahoy Rotterdam. De twee Amerikaanse artiesten zijn de eerste bevestigde namen voor het muzikale evenement in juli 2021.

Lionel Richie zingt op vrijdag 9 juli en Alicia Keys op zondag 11 juli. Richie trad in 2015 ook al op tijdens North Sea Jazz. Hij is vooral bekend van de hits 'Hello' en 'Dancing On The Ceiling'.

Alicia Keys komt voor het eerst naar NSJ en scoorde in het verleden grote hits met 'Fallin', 'Girl On Fire' en 'Empire State Of Mind'.

Richie en Keys zouden dit jaar al optreden tijdens North Sea Jazz, maar vanwege het coronavirus werd het evenement afgelast.