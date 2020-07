Nabestaanden blij met hoge straf: 'Ik hoop dat Orlando daarboven een beetje trots op ons is'

"Helemaal totaal in shock. We hadden het niet verwacht." Familie en vrienden van de Rotterdamse tiener Orlando zijn compleet overdonderd. De rechter in Den Haag legde de 29-jarige Roy B. donderdagmiddag niet de verwachtte 20, maar 44 maanden cel op. De rechtbank oordeelt dat hij Orlando bewust niet hielp en daarom een flink hogere straf verdient dan justitie in eerste instantie eiste.

"We zijn echt heel blij en opgelucht", zegt Boogie Zandbergen, een vriendin van de moeder van de 17-jarige Orlando na afloop tegen Omroep West . "We hebben de afgelopen 2,5 jaar heel hard gevochten samen met Sébas Diekstra, onze advocaat. Die heeft alles op alles gezet en ik denk dat je geen mooiere uitkomst kunt krijgen dan wat we nu gekregen hebben. Dat is het 2,5 jaar lang vechten wel waard. Het haalt Orlando niet terug, maar het geeft wel een stuk gerechtigheid."

Waarom is straf twee keer zo hoog?

De straf die Roy B. heeft gekregen is ruim twee keer zoveel als geëist. Hoe komt dat? Sander Knura, verslaggever van Omroep West, legt uit: "Het Openbaar Ministerie zei: Roy B. heeft nagelaten Orlando hulp te verlenen. De rechtbank zegt het sterker: hij heeft bewust geen hulp verleend en eigenlijk had hij moeten kunnen weten wat er zou gebeuren als hij geen 112 zou bellen."

Orlando had in februari 2018 een date met Roy B. Ze brachten enkele uren door op de boot van B. in Den Haag. B. zegt dat hij Orlando even verderop in de buurt afzette, zodat hij de laatste tram naar huis kon pakken, maar daar kwam hij nooit aan. Het lichaam van Orlando werd een week later gevonden in het water.

Mysterie

Hoe hij daar is beland, is nog altijd een mysterie en zal dat waarschijnlijk altijd blijven. B. is vaag in zijn verklaringen, maar volgens de rechter heeft Roy B. Orlando wel degelijk in het ijskoude water zien liggen en deed hij bewust niks.

"Daarom zegt de rechtbank dat het een ander juridisch feit is; eentje waar een maximum straf van zes jaar op staat, dus dan kan de rechter een hogere straf opleggen en dat heeft hij ook gedaan.", legt Sander Knura uit.

De uitspraak geeft de nabestaanden van Orlando troost. "Ik ben heel trots op Orlando's moeder", zegt Zandbergen. "Ik hoop dat ze na 2,5 jaar emotie, frustratie, woede en verdriet eindelijk kan beginnen met het rouwproces. En ik hoop dat Orlando daarboven een beetje trots op ons is, maar dat zal best wel."