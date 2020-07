Jong en oud kan zich weer uitleven op Tiengemeten

Stap op het pontje bij Zuid-Beijerland en tien minuten later sta je in een compleet andere wereld, midden in de natuur. Het eiland Tiengemeten in het Haringvliet trekt jaarlijks tienduizenden wandelaars, fietsers en vogelaars. Ook kinderen kunnen zich er helemaal uitleven. Het eiland beschikt namelijk over 4,5 hectare 'speelnatuur'.

Niet spelen op wipkippen, schommels of andere speeltoestellen, maar ploeteren door de blubber, vlotten bouwen en roetsjen van zelf gecreëerde modderglijbanen. In de speelnatuur van Tiengemeten kunnen kinderen ravotten. "Neem wel schone kleren mee", lacht Annette den Dulk van Natuurmonumenten.

Tiengemeten was wekenlang dicht vanwege het coronavirus. Het eiland is sinds 1 juni weer toegankelijk en een maand later is ook de natuurspeeltuin weer opengegaan. Meerdere kinderen vermaken zich donderdagmiddag in en rondom het water, ziet presentator Erik Lemmers als hij het eiland bezoekt voor de Zomertoer, Bestemming Rijnmond. Voor de allerkleinsten is een speciaal deel speelnatuur ingericht, waar zij veilig kunnen spelen.

De grotere kids vermaken zich intussen met schepnetten, op touwbruggen en op de vlotten. "En als je eenmaal een vlot hebt, kan je daarmee helemaal rondvaren over die 4,5 hectare", zegt Den Dulk. "Deze kinderen hebben de modderglijbaan alleen nog niet ontdekt", ziet ze aan de schone kleding. "Dat zal zo wel anders zijn!"

Voor iedereen

Niet alleen kinderen kunnen hun gang gaan; het is bij uitstek een wandeleiland, vertelt Den Dulk. "Er zijn verschillende wandelroutes, ook voor mensen die minder goed te been zijn. En je mag overal van de paden af, dat is ook fantastisch."

Tiengemeten is weids en ruig en dat maakt het eiland bijzonder, zegt boswachter Chantal van Burg. Net als de Oeverlanden in Strijensas en het gebied rondom de Oude Maas is Tiengemeten een zoetwatergetijdengebied, waardoor het waterpeil bij eb en vloed flink verschilt. "Dat ervaar je als je hier gaat wandelen. Je komt hier voor de rust, maar het is nooit stil: je hoort kikkers, insecten, vogels", somt ze op.

Arenden en bruine kiekendieven

Veel vogelaars weten het eiland te vinden. "Die komen op de momenten dat ze weten dat het hier rustiger is", legt de boswachter uit. "Zij vinden hun eigen weg en weten precies de goede plekjes."

Zo zijn er lepelaars, witte zilverreigers, zeearenden, visarenden en bruine kiekendieven te spotten. "Op het ene punt zie je meer watervogels en meer de ruigte in zie je de moerasvogels en kiekendieven die daar jagen. Op ieder punt is voor de vogelaar wat te vinden."

Mensen die houden van wildernis moeten aan de westkant van het eiland zijn. "Daar staat het eiland in verbinding met het Haringvliet en is er getij. Water speelt daar een hoofdrol en dat zie je aan de vegetatie", zegt de boswachter. "Je loopt soms gewoon in de ruigte." De oostkant is volgens haar een knipoog naar vroeger. "Op de oude akkers worden nog gewassen geteeld."

Het eiland heeft nog meer te bieden, met het Landbouw Museum en een museum over het leven van illustrator Rien Poortvliet. Zijn originele werken zijn daar te zien, maar op de zolder van het pand kunnen kinderen zelf hun gang gaan en knutselen, lezen of verkleden.

Creativiteit

Op het eiland mag ook overnacht worden. Dat kan in een van de vakantiewoningen, in de herberg of door zelf je tentje op te zetten. Sammie (23) en Charleton (27) uit Rijswijk kozen voor dat laatste.

Het was hun eerste campingavontuur op Tiengemeten, vertellen ze aan presentator Erik Lemmers terwijl ze op de pont terug naar het vasteland staan te wachten. "We hebben een drukke periode achter de rug en zijn net verhuisd, dus we hadden veel stress. We wilden naar een unieke omgeving met veel rust."

En dat is gelukt op Tiengemeten. "Je voelt je hier verbonden met de natuur", zegt Charleton. "Dat maakt me creatiever en daar was ik, als net afgestudeerd filmmaker, juist naar op zoek."

Eén nadeel van het kamperen: "Slapen op die matjes. Daar moest ik even aan wennen", zegt hij. "We hebben thuis een groot, zacht bed."