Rotterdam helpt slachtoffers die in schulden belandden door fout Belastingdienst

Honderden ouders werden de afgelopen jaren onterecht door de Belastingdienst als fraudeur aangemerkt. In sommige gevallen moesten ze tienduizenden euro's aan opvangtoeslag terugbetalen, zonder dat ze iets fout hadden gedaan.

De Rotterdamse SP en het CDA hebben een voorstel voor hulp gedaan. Dat wordt gesteund door D66, DENK, 50Plus, GroenLinks, NIDA en de PvdA. De partijen zeggen dat ouders en kinderen hun leven niet goed op de rails krijgen zonder hulp en aandacht.

Ze worden vaak naar verschillende instanties gestuurd, maar er is juist behoefte aan één plek waar ze met al hun problemen terecht kunnen. Het stadsbestuur wordt gevraagd dat te regelen en te kijken of de gemeentelijke ombudsman daar mee kan helpen.

Voormalig wethouder in Rotterdam, Alexandra van Huffelen, is nu een van de twee staatssecretarissen van Financiën. Zij gaat zich bezighouden met de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Van Huffelen moet onder meer de gedupeerde ouders compenseren en in kaart brengen hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de fraudeaanpak van de Belastingdienst.