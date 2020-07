Spartaan Bart Vriends uitgeschakeld in De Slimste Mens

Vriends: 'Ik had zelf het gevoel dat de BN'ers een beetje op waren en dat ze daarom bij mij uitkwamen'

Spartaan Bart Vriends ligt uit De Slimste Mens. In de vierde aflevering van het nieuwe seizoen van het populaire NPO2-programma werd de verdediger uitgeschakeld door presentatoren Selma van Dijk en Gijs Rademaker.

De voetballer maakte deze week indruk met zijn optreden in het programma. Hij won de eerste drie afleveringen en schoffelde daarmee in één klap het cliché over voetballers onderuit.

"Ik ben blij dat ik een kleine bijdrage kan leveren aan het beeld over voetballers", zegt Vriends op Radio Rijnmond. Hij voegt daar wel aan toe: "Ik heb zelf om me heen genoeg gemerkt dat het eigenlijk wel meevalt met hoe weinig ze weten."

Tekst gaat door onder de tweet



Hoe het komt dat hij zoveel parate kennis heeft? "Ik denk dat ik gewoon heel nieuwsgierig ben. Ik zoek vaak iets op. Zoals nu. Ik ben op vakantie en mijn eigen telefoon is stuk en ik merk nu pas hoe vaak ik aan mijn vriendin vraag: kun je dit even opzoeken, kun je dat even opzoeken. Aan het einde van de rit steek je daar toch iets van op."

Toen hij wist dat hij mee ging doen aan het nieuwe seizoen nam hij zich voor nog even flink wat feitjes te stampen, maar daar kwam het niet van. "Ik heb op de valreep een paar hondenrassen uit mijn hoofd geleerd, maar dat was het."

Een paar jaar geleden werd Vriends al gevraagd voor het programma. Hij zei toen nee. Hij durfde niet. Maar toen zijn podcast-collega Thomas Verhaar van Excelsior vorig jaar meedeed, begon het toch te kriebelen. En z'n wens kwam uit. "Ik had zelf het gevoel dat de BN'ers een beetje op waren en dat ze daarom bij mij uitkwamen", zegt hij lachend.