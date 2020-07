Bij een afvalverwerker aan de Kreekweg in Vlaardingen is donderdagavond brand uitgebroken in een loods. Daarbij komt veel rook vrij.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur ontstaan in een hoop afval en duurt het nog wel even voordat het geblust is. Om voldoende bluswater te hebben zijn een groot watertransport en een blusvaartuig van het Havenbedrijf opgeroepen.

Later meer.