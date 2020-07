Het weer van vandaag: vanmiddag meer zon

Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het rustig en droog. De temperatuur zakt naar 16 graden aan zee en 13 graden in het oosten van de regio.

Morgen zijn er zonnige perioden met landinwaarts ook vorming van stapelwolken en blijft het droog. De meeste zon zien we aan zee. Het wordt 23 graden aan zee en 25 graden in het oosten van de regio. De zuidwestenwind waait zwak tot matig.



Vooruitzichten

Zondag geregeld zon en droog. Volgende week is het normaal Hollands zomerweer met zonnige perioden en op maandag valt er een bui. Het is het aan de koele kant. In de middag wordt het een graad of 20, normaal is het 23 graden in juli.