Rotterdamse rapper Unorthadox spreekt over vrijheid in Dordrecht

De Rotterdamse rapper en theatermaker Unorthadox was donderdag in Dordrecht om een video op te nemen over vrijheid en tolerantie. De artiest uit Katendrecht is één van zeven sprekers bij de herdenking van de Eerste Vrije Statenvergadering, op 19 juli 1572. Op die dag begon de opstand tegen de Spaanse overheersers.

De herdenking gaat dit jaar anders vanwege corona. In plaats van een bijeenkomst maakt iedere spreker een filmpje dat online komt, legt Gert-Jan Schouten van museum Hof van Nederland. "De zeven sprekers geven verschillende bespiegelingen over vrijheid en tolerantie."

Liefde als hoogste wet

"Vrijheid is voor mij dat ik in rust en vrede op een normale manier liefde als hoogste wet aan de dag kan leggen, naar mezelf, maar ook naar anderen toe", zegt Dox. De in 1572 afgesproken vrijheid en tolerantie is ook volgens hem nog altijd niet bereikt.

"De tand des tijds achterhaalt die goeie intenties vaak", vindt hij. "Jan en alleman hebben in al het geschreeuw het gevoel niet gehoord te worden en gaan dan nog harder schreeuwen, terwijl we juist naar elkaar moeten luisteren."

Unorthadox ziet voor zichzelf een taak als bruggenbouwer: "Dat doe ik onder meer met mijn muziek. Het is de reden dat ik kunstenaar wilde worden." Zijn filmpje is onderdeel van een reeks van zeven, die zondag wordt afgesloten door columnist Özcan Akyol.