Zes jaar na de MH17-ramp is het nog iedere dag: 'Goedemorgen Bryce en Daisy'

Rob en Silene Fredriksz in hun tuin in Rotterdam-Ommoord

Al zes jaar lang gaat iedere dag de slaapkamerdeur open en zeggen ze goedemorgen tegen Bryce en Daisy. De spullen in de kamer van het jonge stel liggen er nog net zo bij als toen de twee op 17 juli 2014 aan boord stapten van de MH17. Het is vrijdag precies zes jaar geleden dat het passagiersvliegtuig boven Oekraïne neerstortte, met 298 dodelijke slachtoffers te betreuren. Een mooie reis en een mooie toekomst werd wreed doorkruist. Met dit dagelijkse ritueel proberen Rob en Silene Fredriksz uit Rotterdam-Ommoord het verlies van hun geliefde zoon en zijn vriendin een plek te geven.

"Het klinkt misschien heel raar, maar zelfs het afval zit nog in de bak", zegt Silene. "De kleren hangen er nog precies zo als toen ze weggingen, en hun geur is er nog", vult Rob aan.

In 2014 is Bryce 23 jaar en Daisy 20 jaar. Ze kennen elkaar drie jaar en wonen bij de ouders van Bryce in huis. Hij werkt al en zij studeert verpleegkunde. "Lekker gek en lekker relaxed. Ze houden van muziek, voetbal, lekker eten, uitgaan", vertelt Silene. Ze verzamelen al wat spulletjes voor een eigen uitzet. "Ze hadden volop plannen en wilden graag samenwonen."

Verhaal gaat verder onder de foto

Het is niet alleen maar lang leve de lol. De moeder van Daisy overlijdt begin dat jaar aan de gevolgen van een ziekte en dat hakt er flink in. Om bij te komen, plannen ze een reis naar Bali en stappen op 17 juli vrolijk aan boord van de MH17. Ze sturen via WhatsApp nog een foto als ze zich geïnstalleerd hebben op hun stoelen D en E, rij 17.

Silene wenst ze veel plezier. "Lekker genieten daar." Dat is het laatste bericht dat ze uitwisselen.

Bij iedere zitting

Nog dagelijks worden de nabestaanden getroffen door het gemis. Rob en Silenes wereld staat nog altijd op hun kop en ze hebben de posttraumatische stressstoornis PTSS opgelopen. Ze slapen slecht en kunnen zich niet meer goed concentreren.

Het steunt hen dat Nederland Rusland aansprakelijk heeft gesteld voor het neerhalen van MH17. Ze volgen het proces tegen de eerste vier verdachten op de voet en wonen iedere zitting bij. "Al duurt het tien jaar, al worden de verdachten bij verstek veroordeeld, als de wereld maar weet hoe het echt gegaan is", zegt Rob.

Weer thuis na een zitting, vertellen ze Bryce en Daisy hoe het in de rechtszaal is gegaan. "Ja, dan lopen we naar hun slaapkamer en maken we een praatje met ze."

Verhaal gaat verder onder de foto

Het dagelijkse ritueel van de slaapkamerdeur openzetten en een praatje maken hebben ze overgenomen van de oma van Daisy. "Die kwam hier over de vloer en die zei dan: Hallo Bryce, Hallo Daisy, hoe is het met jullie?"

Vroeger hadden ze zichzelf voor gek verklaard, maar nu hoort het erbij en werkt het om door te gaan. "Zo zijn ze om ons heen en zo houden we ze nog bij ons", zegt Silene.

Bekijk hier onze videoreportage