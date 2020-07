Circusartiesten moeten op zoek naar een hoog plafond door sloop Odeongebouw

Een hoogte van minimaal 7,5 meter. Dat heb je nodig als luchtacrobaat. En daarom is het voormalige wijkgebouw Odeon een fijne plek voor tientallen circusartiesten die gebruik maken van Circus Studio Rotterdam. Maar het pand wordt volgend jaar gesloopt en een nieuwe plek is er nog niet.

"Wij moeten eruit, al relatief snel, in het voorjaar van volgend jaar", zegt Harm van der Laan van Circus Studio Rotterdam. "We zoeken al twee jaar een nieuwe plek, maar zonder resultaat."

De hoogte-eisen voor het nieuwe pand zijn het grootste struikelblok, legt Harm uit. "Je wilt het liefste tien meter, maar minimaal zeven en een halve meter hoogte. Dat soort plekken zijn best wel schaars in Rotterdam."

Zeldzaam moeilijk te vinden

Het zijn met name de acrobaten die het hoge plafond nodig hebben. Circusartiest Arend: "Ik heb die hoogte nodig met mijn luchtacrobatiek. Dat kom je bijna nergens tegen. Dit soort plekken waar je kan trainen zijn zeldzaam moeilijk te vinden. Ik ben drie maanden geleden speciaal daarom naar Rotterdam verhuisd om hier te kunnen trainen. Dat ze er nu uit moeten komt wel als een klap voor mij."

Luchtacrobate Sanne is sinds het begin vier jaar geleden gebruiker van de ruimte van Circus Studio Rotterdam. "Die hoogte is belangrijk voor de veiligheid, zodat je weet wat je aan het doen bent. Dat je zeker weet dat je er niet uitvalt. Deze ruimte is heel belangrijk voor de circusgemeenschap in Rotterdam, of eigenlijk heel Nederland."

Ook Maartje Bonarius van Circus Studio Rotterdam hoopt op een goede vervanging van de Odeonzaal. "Dat zou fantastisch zijn. Ik heb altijd hoop en ik blijf positief."