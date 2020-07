Met 260 kilometer per uur wegvluchten voor de politie

De politie heeft een man opgepakt na een achtervolging die begon in onze regio, en uiteindelijk via België in Brabant eindigde. Bij die achtervolging werd een snelheid gehaald van 260 kilometer per uur.

De politie zette rond 01:55 uur bij Dordrecht de achtervolging in. Daarna reed de man via de A16 naar het zuiden. Via de Brabantse snelwegen kwam hij in België terecht. Ook daar sloten plaatselijke politiemensen zich aan bij de achtervolging.

Daarna keerde hij terug naar Nederland. In Huijbergen, bij Bergen op Zoom, reed de man een doodlopende straat in. Hij ging te voet verder. Een politiehond vond de man in een tuin.

Tijdens de achtervolging is een van de politiewagens gecrasht. De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis.

Volgens de politie is het niet duidelijk waar de vluchtende bestuurder vandaan komt. Hij reed rond in een auto met Franse kentekenplaten. In zijn wagen werden 15 paketten met (vermoedelijk) cocaïne gevonden. In totaal ging het om 16 kilo.