Botanisch stoepkrijten in Chris Natuurlijk van 18 juli

Astrid Priester en Melitta van Bracht van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk onderzoeken stoepplantjes in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid

Botanisch stoepkrijten is in en iedereen kan meedoen om wilde plantjes op de stoep van een naam te voorzien met stoepkrijt.

Het idee komt van de Hortus Botanicus in Leiden, maar ook in Engeland en Frankrijk is botanisch stoepkrijten een rage.

Chris Natuurlijk gaat botanisch stoepkrijten met Astrid Priester en Melitta van Bracht van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid.

Verrassend Nederland

Stap een keer niet in het vliegtuig, maar zoek het om de hoek. Het zal je verbazen hoe mooi ons land is.

Dat is de boodschap van het boek Expeditie Achtertuin . Een boodschap die als geroepen komt nu we door corona minder snel in het vliegtuig zullen stappen.

Chris Natuurlijk ontmoet de schrijvers van het boek - reisjournalisten Bas van Oort en Dirk Wijnand de Jong - voor Hotel New York in Rotterdam. Voor Rotterdammer Bas van Oort is dat zijn favoriete plek uit het boek.

Ook konijnen hebben vakantie

Op de eerste dag van de zomervakantie brengt Chris Natuurlijk een bezoek aan Knabbeltuintje , een vakantiepension voor konijnen in Bleiswijk.

Behalve het konijnenpension zit op het terrein ook een pension en trainingscentrum voor paarden.

Voor eigenaresse Romi Grotenhuis is het allemaal een uit de hand gelopen hobby die al op haar tiende is begonnen. In Chris Natuurlijk houdt Grotenhuis een pleidooi voor het diervriendelijk houden van konijnen en paarden.

Zeilend naar Suriname

Rob Biersma, voormalig wetenschapsredacteur bij NRC Handelsblad, zeilde solo van Rhoon naar Suriname en via de Caraïbische eilanden weer terug.

In het boek Scheepsberichten schrijft de bioloog en chemicus over zijn avontuurlijke zeilreis. Rob Biersma is te gast in Chris Natuurlijk.

Luister zaterdag 18 juli van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.