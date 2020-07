Waarom het aantal coronabesmettingen in de regio Rotterdam oploopt

GGD-arts Timo Boelsums over waarom het aantal besmettingen in de regio Rotterdam weer oploopt

Het aantal geconstateerde coronabesmettingen in onze regio is de afgelopen vijf dagen met 130 toegenomen. Vooral in en om Rotterdam is een piek te zien, met 95 nieuwe meldingen. Timo Boelsums is arts bij de GGD en zet de verklaringen op een rij.

Het zou kunnen dat de stijging te maken heeft met de versoepelingen van 1 juli, erkent de arts. "We zien dat het gedrag bij mensen aan het veranderen is. Bijeenkomsten worden weer opgepakt, dat zou het verhoogde aantal infecties kunnen verklaren."

Familiebezoek

Het voornaamste inzicht bij de GGD is dat de meeste besmettingen plaatsvinden in familieverband. "Hoe groter de familie en hoe meer familiebijeenkomsten, hoe hoger de kans op besmettingen kan zijn." Maar ook werkgerelateerde besmettingen springen eruit. Collega's besmetten elkaar onderling, omdat de anderhalvemeterregel niet altijd kan worden aangehouden. "De zorg, de industrie en haven zijn de plekken waar we nu wat kleinere uitbraakjes zien optreden", zegt Boelsums.

De besmettingen die dagelijks worden gepubliceerd, vertonen een golfbeweging. "Als ergens een kleine uitbraak ontstaat, zie je vaak dat mensen op dezelfde dag ziek worden en zich laten testen. Dan is op die dag een klein piekje te zien", legt Boelsums uit. "Belangrijk voor ons is om te kijken naar de globale trend over de dagen en weken."

Uit de besmettingscijfers blijkt dat mensen tussen de 20 en 40 jaar flink vertegenwoordigd zijn. "Het zijn mensen die zich laagdrempelig kunnen laten testen en misschien ook in de familie-, sociale- en werksfeer wat meer met elkaar in contact komen", verklaart Boelsums.

Oplopende trend in Rotterdam-Rijnmond

Een duidelijke aanwijzing waarom de regio Rotterdam zo opvalt in de cijfers is er niet. "Na de intelligente lockdown is het virus grotendeels uitgedoofd, maar in stedelijke gebieden is toch nog een bepaalde mate van besmettingen die blijft aanhouden. Dat kan nu leiden tot lokale uitbraakjes wanneer de maatregelen worden versoepeld en je weer in contact komt met andere mensen", zegt de GGD-arts. "We hopen die met contact- en brononderzoek nog steeds de kop in te drukken."

Het is volgens Boelsums nog te vroeg om te zeggen of er nieuwe maatregelen nodig zijn. "Als we zien dat het blijft oplopen, moeten we kijken wat die groepen zijn, waar de infecties voorkomen en hoe we daar het beste op kunnen acteren."

Het risico op infecties is nog steeds klein, maar blijft doorgaan, zegt de arts. Hij benadrukt de hygiënemaatregelen serieus te blijven nemen. "Zorg voor ruimte, ventilatie en als je klachten hebt: blijf binnen en laat je testen."