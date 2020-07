Rotterdams zeilschip vaart na maanden weer uit: 'Andere mensen gelukkig maken, daar ligt de ziel van De Eendracht'

Verslaggever Suzanne Mulder is donderdagochtend vroeg aan boord van De Eendracht, nog voordat het schip eindelijk weer het ruime sop kiest. "Ja, daar hebben we vanaf 2 april naar uitgekeken", vertelt schipper Hein Bartels. "De afgelopen maanden is het onderhoud, onderhoud en nog eens onderhoud geweest."

Het schip is er behoorlijk van opgeknapt, maar wij zijn er genoeg van afgeknapt Schipper Hein Bartels over de coronamaanden

"Met een minimumbemanning van vijf, zes man hebben we heel veel dingen beetgepakt. Het schip is er behoorlijk van opgeknapt, maar wij zijn er genoeg van afgeknapt, zal ik maar zeggen. We willen weer eens een keertje gaan varen."

Vrijwilliger Floortje Boode vult haar schipper aan: "Het is fijn om weer te mogen varen. De sfeer bij ons is altijd goed, de mensen komen hier omdat ze het leuk vinden. We zijn niet voor niets vrijwilligers."

Het Vergeten Kind

De Eendracht, een historische driemaster, vaart normaal gesproken voor groepen die het wat lastiger hebben. De komende dagen zijn kinderen van Stichting Het Vergeten Kind aan de beurt. De vrijwillige bemanning haalt de kinderen op en neemt hen vijf dagen mee varen. "In Nederland doen we erg veel reizen voor goede doelen, daar staan vrijwilligers om te popelen", vertelt Bartels. "Andere mensen gelukkig maken, daar ligt de ziel van De Eendracht."

Dat is voor de komende dagen, deze vrijdag vaart De Eendracht nog zonder gasten, maar gewoon "omdat het zo kriebelt", vervolgt Bartels. "In Scheveningen maken we het schip helemaal klaar en spreken we het programma voor zaterdag door, zaterdagmorgen vroeg gaan we eindelijk weer met gasten de zee op."

Maatregelen

En hoe zit het met de coronamaatregelen op het schip? "Samen met de bemanning hebben we hard nagedacht over hoe we dit gaan doen", vertelt Karlijn van de Kamp, een andere vrijwilliger van De Eendracht.

"We hebben stickers en spatschermen aan boord geplaatst en proefweekenden gedraaid. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is aan boord geweest en alles is goedgekeurd."