Gratis zomercampus voor Rotterdamse leerlingen: 'Ons best gedaan om schoolse aspect te vermijden'

Aanstaande maandag gaat het programma van start, waarmee zo'n 6 duizend kinderen en jongeren gratis gedurende drie periodes tot en met 28 augustus kunnen deelnemen aan de campus. 1500 leerlingen uit de voor-examenklassen en 4500 kinderen uit de groepen 3 tot en met 7 van het basisonderwijs kunnen meedoen.

Basisschoolkinderen gaan daarbij niet rekenen of taallessen, maar gezamenlijk een krant maken. "Waarom? Vooral omdat ze een toffe zomer willen hebben", vertelt organisator en voorzitter van Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam Samuel Schampers.

"We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat het schoolse aspect er niet in zit. Dat kinderen niet het gevoel hebben dat het straf is. Ze gaan spelenderwijs leren." Dat doen de kinderen onder meer via het maken van een krant. "Dat is eigenlijk het haakje waarmee ze de zomer ingaan. Ze krijgen allemaal een goodiebag. Met een polo, een hoody, maar vooral met een perskaart en een notitieblok."

Daarmee gaan de kinderen verschillende Rotterdamse wijken in. "Kinderen in Delfshaven gaan onderzoeken waarom die wijk Delfshaven heet. Daar schrijven ze dan een stukje over, de docent bekijkt het stukje als hoofdredacteur. Aan het einde van de periode hebben ze fysiek een krant waar ze aan hebben gewerkt. En onbewust hebben ze dan toch wat geschiedenis opgestoken."

Dansles

Maar de kinderen gaan meer dan alleen op stukjesjacht. Zo wordt er tijdens het zomerprogramma ook onder meer sport en theater aangeboden. "Ze krijgen bijvoorbeeld ook dansles", vervolgt Schampers.

"Als ze het leuk vinden om te dansen, kunnen we regelen dat ze vanaf september danslessen kunnen gaan volgen, ongeacht de financiële situatie van de ouders."

Plek voor iedereen

Een gratis zomercampus voor Rotterdamse leerlingen klinkt ontzettend populair, maar Schampers benadrukt dat er voor iedereen plek is. "We hebben vanaf het begin gezegd dat alle kinderen welkom zijn. We richting ons op de groepen drie tot en met zeven in de stad. Daarbij focussen we primair op de kinderen die niet weg kunnen en niet vanzelfsprekend een toffe zomer hebben. Daar is het voor bedoelt."