Brandweer verstuurt NL-Alert; toch weer veel rookontwikkeling bij afvalverwerker Vlaardingen

De brandweer is vrijdagmiddag teruggekeerd naar een loods van afvalverwerker Renewi in Vlaardingen, nadat de rookontwikkeling daar in de loop van de middag weer toenam. De brandweer heeft vanwege de rook een NL-Alert verstuurd.

De brand aan de Kreekweg ontstond donderdagavond rond 22:30 uur. De volgende ochtend pakte de brandweer in, omdat het vuur onder controle was. De bedrijfsbrandweer zou het brandende materiaal uit de loods rijden en vervolgens het nabluswerk verrichten.

Doordat daardoor meer zuurstof bij het afval kwam, nam de rookontwikkeling weer toe, zegt een woordvoerder van Renewi.

"Doordat er veel klachten binnenkwamen bij de Veiligheidsregio en DCMR is besloten toch opnieuw een NL-Alert te versturen. De brandweer is ook weer teruggekomen om te helpen. De brand is nog steeds onder controle. De hal is inmiddels ook voor het grootste deel leeg. De rookontwikkeling neemt de laatste uren ook alweer af", zegt Victor Vijfvinkel van Renewi.

Volgens de milieudienst Rijnmond, DCMR, is het erg druk bij de meldkamer. Er zijn vrijdagmiddag al ruim 230 klachten van stank- en rookoverlast binnen. Aanvankelijk kwamen die alleen uit Vlaardingen en Schiedam. Later draaide de wind en kwamen er ook klachten uit de omgeving Den Haag.

Renewi kan niet inschatten hoe lang het nablussen nog gaat duren. Over de oorzaak kunnen ze ook geen uitspraken doen. In de loods lagen verschillende soorten afval opgeslagen, van grof huishoudelijk afval tot bedrijfsafval. Het vuur ontstond volgens Vijfvinkel in een stapel grof huishoudelijk afval. Het zou kunnen dat daar iets tussen heeft gezeten wat daar niet thuishoort, zegt hij.

"Batterijen, spuitbussen, accu's. Het is een groot issue waar we mee kampen. Mensen gooien dat tussen het grof huishoudelijk afval, maar daar hoort het niet. We hebben meerdere branden daardoor zien ontstaan, al wil ik niet zeggen dat dat nu ook zo is", zegt Vijfvinkel.