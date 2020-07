Rookontwikkeling brand Vlaardingen neemt weer toe; klachten uit een groter gebied

De brandweer is vrijdagmiddag teruggekeerd naar een loods van afvalverwerker Renewi, nadat de rookontwikkeling daar in de loop van de middag weer toenam.

De bedrijfsbrandweer was daar begonnen met het naar buiten rijden van het brandend materiaal.

De brand aan de Kreekweg is donderdagavond ontstaan. De volgende ochtend pakte de brandweer in. De bedrijfsbrandweer zou het brandende materiaal uit de loods rijden en vervolgens het nabluswerk verrichten.



"Daarbij komt veel rook vrij", zegt een woordvoerder van Renewi. "En ook komen de klachten uit een groot gebied."

In de ochtend stond het aantal klachten op zestig. Een paar uur later waren dat er al meer dan honderd. Volgens de milieudienst Rijnmond, DCMR, is het erg druk bij de meldkamer, met het aantal klachten.

Aanvankelijk kwamen de klachten alleen uit Vlaardingen en Schiedam. Later draaide de wind en kwamen er ook klachten uit de omgeving Den Haag.