Celstraffen tot 24 jaar voor fatale schietpartij Katendrecht

Justitie sprak eerder van een 'koelbloedige, geplande afrekening'. Er is met een semi-automatisch wapen geschoten op een groep mensen. Op de plek van de schietpartij zijn 28 hulzen aangetroffen.

De 26-jarige Stephen R. is de schutter geweest, stelt de rechtbank. Hij krijgt 24 jaar cel. Morqui H. zou de vluchtscooter hebben bestuurd. Hij krijgt 15 jaar cel.

De twee hadden een vooropgezet plan om op een groep personen te schieten. De rechtbank acht de moord en de poging tot moord op de omstanders bewezen.

Stephen R. heeft ontkent dat hij de schutter was. Toch is er volgens de rechtbank genoeg bewijs om hem te veroordelen. Morqui H. heeft wel toegegeven dat hij de scooter bestuurde.

Het motief voor de beschieting is nog altijd onduidelijk. Waarschijnlijk was het slachtoffer niet het doelwit en is hij per ongeluk gedood. Ook zijn er signalen dat de daders lid waren van de NLS, een bende op Curaçao. Veel getuigen waren bang om een verklaring af te leggen.