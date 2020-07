Dordrecht blijft leeg, Big Rivers gaat on Air

Het zou het weekend zijn waarin 150 duizend mensen naar Dordrecht waren getrokken voor drie dagen live-muziek door het hele centrum. Maar de organisatie van muziekfestival Big Rivers was door corona genoodzaakt alle plannen voor 2020 van tafel te vegen. Toch is er nu Big Rivers on Air, vertelt Leanne van Gurp.

"We hebben een soort tv-afleveringen opgenomen. Daarin gaan we in gesprek met mensen in de organisatie, de programmeur, mensen die in een band hebben gespeeld, een wethouder en bezoekers. We blikken terug op de mooie moment die ze op Big Rivers hebben meegemaakt."

Het hele weekend verschijnen filmpjes op sociale media van het festival. Er is zelfs een festivalkrant gemaakt, "zodat mensen toch nog een beetje kunnen bladeren en het Big Rivers-gevoel krijgen", zegt Leanne van Gurp.

Het liefst wilden we natuurlijk gewoon live-muziek doen, dát is Big Rivers", gaat ze verder, "maar dat is niet te doen. Zeker niet als je normaal gesproken zoveel bezoekers hebt en de naam Big Rivers eraan hangt." Omdat de organisatie achter het festival wil dat Big Rivers voor iedereen is, zijn er geen kleinschalige optredens voor beperkt publiek in de stad.

De noodzaak om het hele festival te annuleren hakte erin. "We waren bijna helemaal klaar. Het programma was bijna af. We zouden een extra grote editie hebben, omdat Dordrecht 800 jaar bestaat."

Toch hoeven de plannen niet in de prullenbak. "We hebben alles doorgeschoven naar volgend jaar", belooft Van Gurp. Ook festivalfavoriet The Wanderers komt terug. "Op een groter podium dan normaal!"