Drie rijen dik tv-kijken bij daklozenopvang Havenzicht in Rotterdam

Tijdens de coronacrisis heeft presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt, samen met de Stichting Rotterdam Mooier Maken, heel wat mensen en initiatieven in de regio een extra steuntje in de rug gegeven. Nu gaat hij terug naar een aantal oude bekenden om te zien hoe het met ze gaat.

Dit keer langs daklozenopvang Havenzicht in Rotterdam, waar ruim een maand geleden de oude tv uit elkaar viel. Het was hoog tijd voor een nieuwe, schreef Daniëlle van Schie van de daklozenopvang aan Rijnmond Helpt. "Want met de oude zat je de hele tijd met onderbrekingen te kijken."

En dat terwijl er op filmavonden in de daklozenopvang toch zeker dertig mensen aan de buis gekluisterd zitten. Sander had genoeg gehoord en regelde een busje, met daarin een nogal grote verrassing...

De nieuwe tv hangt precies goed, vertelt Andrea van der Gevel van de daklozenopvang. "Sinds we ook een dagopvang hier hebben zijn er veel mensen die er gebruik van maken." Onder hen Humphrey. "De vorige tv deed het helemaal niet goed, maar dankzij jullie hebben we nu een hele grote televisie. Dat is aantrekkelijker en beter te zien."

"In de avond is het nu drie rijen dik tv-kijken, dat kan ook met zo'n tv", vertelt Andrea verder. "Zoals je kunt zien is deze beeldkwaliteit perfect, als je de gordijnen dicht doet heb je gewoon een bioscoop."

Bekijk boven dit bericht de volledige video, waarin Sander de Kramer terugkeert naar daklozenopvang Havenzicht.