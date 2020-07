Vakantie voor Hugo de Jonge: 'Ik kan nauwelijks over de wallen onder mijn ogen heen kijken'

"Ik kan nauwelijks over de wallen onder mijn ogen heen kijken", grapt Hugo de Jonge, minister van VWS, vice-premier én kersverse lijsttrekker van het CDA. Op de eerste dag van zijn vakantie was de Rotterdammer op de Kratonkade bij Berry's Lunchroom, waar een tosti naar hem vernoemd is.

Verslaggever Suzanne Mulder had lucht gekregen van zijn komst bij Berry's, dat om de hoek ligt bij Rijnmond. De Jonge stond haar na een eerste boze blik te woord. Niet om te praten over politiek, of over corona, maar over 'zijn' tosti en het gezin.

"Het was niet persoonlijk bedoeld hoor", legt De Jonge uit. "Maar ik heb genoeg journalisten gesproken dacht ik, ik wil nu mijn gezinnetje spreken. Het was zo allemachtig hard werken, ik ben zo ontzettend weinig thuis geweest. Lange dagen, kort nachten."

Wielrennen en hardlopen

Komende week vertrekt De Jonge richting Zuid-Frankrijk met zijn gezin. "Een eind rijden, tent opzetten en verder heel weinig doen. Een beetje wielrennen en hardlopen. Mijn kinderen zijn altijd als de dood dat ik met plannetjes kom om de tijd in te halen. Ze hebben mij al gewaarschuwd, ze willen niet elke dag wat doen, maar gewoon aan het zwembad liggen."

De Jonge wilde zijn vakantie vrijdag beginnen bij Berry's, dat broodjes en tosti's heeft vernoemd naar politici. "Ik was getipt, nota bene door mijn Amsterdamse collega Ferd Grapperhaus. Hij zei dat hier een fancy broodjeszaak zat. Ik heb gelijk contact opgenomen met Berry. Als Ferd zijn eigen tosti kan nuttigen, moet ik dat ook kunnen. Alleen blijkt eigenaar Berry geen Berry te heten."

Tekst gaat verder onder de foto



Robin is zijn echte naam. "Mijn hond heet Berry, maar ik word inmiddels dagelijks Berry genoemd", lacht de eigenaar van Berry's. "Ik ben gestopt met het corrigeren van mensen. Na 2,5 maand dicht te zijn geweest vanwege corona wilden wij wat bedenken, met woordgrapjes. Ik had nooit gedacht dat ministers echt zouden reageren. Fantastisch, het zijn gewoon mensen met humor."

Tosti met chorizo

Maar wat zit er op de Hugo de Jonge-tosti? "Jonge kaas, een rode ui, tomaat en een beetje chorizo, voor het pittige dat het CDA wel kan gebruiken", lacht Robin. De Jonge: "De tosti is een aanrader. Ik hoop dat ie niet meer van het menu gaat."

De Jonge heeft een druk jaar achter de rug. Na zijn vakantie wordt dat niet minder. "Het wordt nog iets harder werken. Ik heb er weer een baan bijgekregen. Ik was al minister en vice-premier, inmiddels ben ik ook lijsttrekker van het CDA. Het wordt ook het komende jaar hard knallen."