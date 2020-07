De A15 tussen Europoort en Rotterdam is vrijdagmiddag volledig afgesloten ter hoogte van Spijkenisse. Daar is een bestelbusje met aanhanger in botsing gekomen met een vrachtwagen.

Volgens de ANWB is de aanhanger geschaard. Of dat ook de oorzaak van het ongeluk is, is niet duidelijk. De aanhanger, vrachtwagen en het busje staan over meerdere rijbanen.

De vertraging is al opgelopen tot een uur.