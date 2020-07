Barendrechter (66) krijgt werkstraf voor schoppen en knietje in kruis van agent op Malieveld

De demonstranten hadden voor 5 mei vergeefs toestemming gevraagd om een demonstratie tegen de coronamaatregelen te houden in Den Haag. Niettemin waren er toch demonstranten afgereisd naar Den Haag en een deel van hen raakte slaags met de politie.

Voor demonstrant S. was dit reden om naar het hoofdbureau te gaan om een gesprek te vragen met hoofdcommissaris Paul van Musscher. In het bureau zou S. een agent in burger hebben uitgemaakt voor 'imbeciel'. Daarop werd hij het bureau uitgezet en toen hij daarbij naar een agent schopte, werd hij gearresteerd en uiteindelijk door vier agenten in bedwang gehouden.

Buitensporig geweld van politie

De Barendrechter wilde wel erkennen dat hij het woord imbeciel heeft gebruikt. Hij ontkende echter heftig gebarend, waarbij de anti-coronaglasplaten rondom het verdachtenbankje het zwaar te verduren hadden, dat hij enig geweld tegen de agenten heeft gebruikt.

Volgens zijn advocate kwam haar cliënt om het 'buitensporig geweld' van het Haagse politiekorps aan de orde te stellen en werd hij er vervolgens zelf slachtoffer van. Zij vroeg dan ook om vrijspraak.

De officier van justitie zegt dat het buitensporige geweld slechts van één persoon is gekomen namelijk S. zelf. Hij eiste 50 uur werkstraf. De politierechter vond net als het OM dat de Barendrechter zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling en legde een werkstraf op van 30 uur. S. heeft al aangekondigd tegen het vonnis in hoger beroep te gaan.